Un palco contro la violenza sulle donne: lo spettacolo al Barrio's

Appuntamento per l'11 giugno 2024, al Barrio's, per la prima serata di una rassegna intitolata "Un palco contro la violenza sulle donne", in collaborazione con Stage Company e la consigliera metropolitana Diana De Marchi. L'inizio dello spettacolo è per le otto di sera.

L'evento sarà l'occasione per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne e per far conoscere e promuovere le associazioni presenti, che senza clamore e visibilità si occupano tutti i giorni, di donne che attraversano momenti di difficoltà, le sostengono e le accompagnano nei percorsi di uscita dalle emergenze.

Saranno presenti Progetto Aisha, Fare X Fare, Angeli in Moto. Insieme a loro si esibiranno anche FabryGore McMillan, Too Tiny, Sunrise On The Road, Headroom, SickTale e MioSphere.