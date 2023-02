Un pomeriggio con Maurizio Solieri

Venerdì 17 Febbraio 2022 alle ore 16.30 Gino Guitars avrà il piacere di ospitare Maurizio Solieri per un pomeriggio all'insegna della musica e della storia del Rock.



Un'occasione unica per conoscere da vicino uno dei chitarristi più emblematici della musica rock italiana. Durante l'incontro verrà presentato il suo ultimo album “Resurrection”: un omaggio al Rock, quello vero, con riferimenti espliciti alle passioni musicali del chitarrista modenese.



Maurizio inoltre tornerà a parlare del suo libro "QUESTA SERA ROCK 'N' ROLL", un viaggio narrato dove Solieri ripercorre la propria storia fino a oggi. Un percorso ora in discesa ora in salita (“un continuo di soddisfazioni e di schiaffi”) che lo porta a diventare chitarrista e anima dell’entourage di Vasco Rossi, autore di alcune sue canzoni, ma anche artista solista e strumentista geniale.



Vi aspettiamo Venerdì 17 Febbraio alle ore 16:30 presso Gino Guitars - Viale Certosa 191 - Milano



Non è richiesta prenotazione. Posti a sedere fino ad esaurimento.