Una bellezza piccola piccola

Debutta la nuova produzione di Teatro Linguaggicreativi il 26 gennaio 2024!



Una donna ed un uomo, un’ artista e un suo vecchio amante, si ritrovano dopo vent’anni. La donna sta per lanciarsi nel vuoto. Deve compiere la sua ultima performance. L’uomo la guarda e non le crede.



Comincia così, in un luogo metafisico che può essere l’interno di un museo come la cima di un grattacielo, la nostra ricerca sullo stato attuale dell’arte, sul significato di essere artista, sul rapporto tra etica ed arte.



La scena, divisa in due, ci porta in due tempi diversi. La relazione tra i due vent’anni prima e quella di oggi.



Nel centro l’opera d’arte danza.



DATE

Venerdì 26 gennaio h 20:30



Sabato 27 gennaio h 19:00



Domenica 28 gennaio h 19:00



Lunedì 29 gennaio h 20.30



CREDITI

Testo e regia Paolo Trotti



con Michele Costabile, Sara Fraschini, Diego Paul Galtieri, Simona Migliori e Marialice Tagliavini



scene/video Paolo Trotti



costumi Francesca Biffi



produzione Teatro Linguaggicreativi



DOVE



Via Eugenio Villoresi 26 20143 Milano (MM2 Romolo)