Una cena responsabile e plant-based : linfa eat different con plant club

I prossimi 9 e 10 maggio dalle ore 19:00 Linfa Eat Different aprirà le porte del proprio locale a tutti gli amanti del food & wine, ma anche del design, che vogliono sperimentare un tipo di cucina biologica, senza glutine e con un’attenzione particolare verso il no-waste.

Il menù speciale studiato da Antonio Alderuccio, chef del ristorante londinese Plant Club, si comporrà di sei portate, dall’antipasto al dolce, per offrire ai commensali piatti di eccezionale qualità in cui la componente vegetale risalta e definisce nuovi sapori pronti a soddisfare anche i palati più raffinati.



Lo chef italiano Antonio Alderuccio vanta un’esperienza pluriennale nel campo della ristorazione, ottenendo anche il prestigioso premio di migliore pastaio del Regno Unito solo un anno fa ai PAPA Awards, gareggiando contro i migliori chef del Regno Unito di fronte a prestigiosi giudici come il Celebrity Chef Theo Randall, Enzo Oliveri, Carmelo Carnevale e Michael Eyre.



La nuova partnership tra Linfa Eat Different e Plant Club vuole creare un’esperienza culinaria unica e memorabile, che incoraggi la responsabilità ambientale nelle nostre azioni quotidiane.



Per prenotare un tavolo nelle serate del 9 e 10 maggio visitare il sito: https://linfa.plateform.app/reserve