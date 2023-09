Una giornata 'in cascina' per raccontare la cooperazione

Sabato 30 settembre apre al pubblico la cascina Boldinasco, storica sede milanese dell'ong COOPI - Cooperazione internazionale, per una giornata di attività e incontri dedicati ad adulti e bambini. L'ottava edizione dell'appuntamento, in occasione della Milano Green Week per l’iniziativa “COOPI Cascina Aperta”, è in via De Lemene 50, in zona Certosa Gallarate.



Al centro del programma, le attività dell’organizzazione non governativa, fondata nel 1965 da padre Vincenzo Barbieri e da allora impegnata a sostenere chi vive in povertà e contesti d’emergenza. Gli appuntamenti prendono il via alle 17 con un mercatino solidale nel cortile della cascina, mentre alle 17,30 sono in programma laboratori per bambine e bambini. Ad accompagnare le attività, l’esposizione della mostra fotografica "Popoli del Lago Ciad" del ciadiano Abdoulaye Barry, che con i suoi scatti racconta la crisi umanitaria nella regione africana tra Niger, Camerun e Ciad, al centro di numerose iniziative di COOPI.



Alle 20 va in scena “Il coraggio di cambiare il mondo. Storia di padre Barbieri", spettacolo di e con Manuel Ferreira, attore e fondatore della Compagnia Alma Rosè. Subito dopo, alle 21, cena a buffet accompagnata da musica dal vivo (per “Cena e Musica sotto le stelle” è necessaria la prenotazione; la donazione minima è 15€ per gli adulti, 5€ per i bambini fino agli 11 anni; i fondi raccolti saranno destinati alla distribuzione di cibo alle famiglie in difficoltà di Milano).