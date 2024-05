Una mostra e un concerto di Steve Hubback

A Milano una mostra e un concerto dell'artista Steve Hubback a cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo.

Per la mostra “Metalkymist: Forged from Dreams”, martedì 4 giugno 2024 alle 19 presso lo spazio ERRATUM in Viale Andrea Doria 20, Steve Hubback presenterà nuove creazioni in bronzo, alluminio e acciaio inossidabile. Il suo processo di lavoro richiede tempo e un’intensa concentrazione, lavorando con il fuoco e le incudini per generare un flusso di energia in cui possa emergere la creatività.



Comunicazione del progetto a cura di MADE4ART Milano.