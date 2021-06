Una nuova cucina per i bambini in comunità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'ASSOCIAZIONE CAF è una Onlus che da oltre quarant’anni accoglie e cura in maniera specifica e professionale bambini e ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare su provvedimento del Tribunale dei Minori a causa di abusi e gravi maltrattamenti. Nel 2018 l’Associazione ha avviato un importante progetto di ristrutturazione dell’immobile che ospita attualmente le sue 3 Comunità Residenziali per minori tra i 3 e i 12 anni. Questo progetto triennale, interrotto nel 2020 a causa della pandemia da Covid, prevede anche l’ammodernamento della grande cucina centrale, che serve ogni giorno i pranzi e le cene per i 30 minori accolti e per il personale educativo in struttura. Questa struttura, nonostante la cura e le manutenzioni periodiche, era ormai molto usurata. Le attrezzature obsolete necessitavano di continue manutenzioni straordinarie e i locali necessitavano di essere ammodernati e adeguati alle normative vigenti. Grazie all’importante contributo della Fondazione Paola Frassi, l’Associazione CAF potrà finalmente dare il via ai lavori di ristrutturazione e riallestimento della grande cucina che dovrebbero durare tutta l’estate. La FONDAZIONE PAOLA FRASSI è un Ente benefico senza scopo di lucro nato per continuare a promuovere i progetti di solidarietà sociale, i principi etici e gli interessi in vita di Paola Ada Emanuela Frassi. Fra le sue principali finalità vi è quella di offrire sostegno ai bambini che vivono in situazioni di grave disagio finanziando progetti che puntino a migliorarne la qualità di vita. Da molti anni al fianco dell’Associazione CAF di Milano, la Fondazione Frassi ha deciso di sostenere il progetto di riqualificazione della cucina centrale coinvolgendo in questo progetto anche altri partner solidali. Fra questi anche GRUPPO CERDISA RICCHETTI ha deciso di partecipare all’iniziativa, fornendo gratuitamente circa 250 mq di materiale ceramico che servirà a completare l’importante ristrutturazione edile e la messa a norma dei locali nei quali è ubicata la cucina dell’Associazione CAF presso la struttura comunitaria di Milano Gratosoglio. Gruppo Cerdisa Ricchetti produce e commercializza superfici ceramiche per tutte le esigenze in ambito di architettura, interior design ed edilizia, attraverso prodotti da pavimento e rivestimento, per interni ed esterni. “Con questa sponsorizzazione tecnica - sottolinea l’Amministratore Delegato, Ing. Marco Fregni - abbiamo voluto ribadire il nostro coinvolgimento nel sociale, proseguendo il cammino che da sempre ha percorso il nostro Gruppo, grazie al supporto d’immagine offerto da marchi prestigiosi e realtà storiche riconosciute a livello internazionale come Cerdisa e Ricchetti e grazie alla qualità e alle alte prestazioni garantite dai nostri prodotti e servizi, messi a disposizione prima di tutto delle persone. Nel caso specifico, abbiamo posto la nostra attenzione su una tematica che tocca profondamente la nostra sensibilità e perciò ci siamo offerti di sostenere con tutto il nostro impegno la Fondazione Paola Frassi, grazie alla quale i bambini accolti dall’Associazione CAF di Milano potranno beneficiare di una cucina centrale efficiente che fornirà i pasti necessari a sostenere la loro crescita sana.” www.associazionecaf.org - www.fondazionepaolafrassi.org - www.ricchetti-group.com