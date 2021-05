Una sala multimediale per l’informazione medico-scientifica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Il Covid 19 ci ha insegnato che la medicina è tra i settori in cui si fa un uso massiccio di tecnologie di comunicazione innovative proprio perché facilitano le relazioni e il lavoro di squadra e sono determinanti nella ricerca e nella formazione, ma soprattutto rilevanti nell’attività di prevenzione, analisi, diagnosi e cura. Perciò, il Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda di Milano, sostenuto dalla fondazione De Gasperis, si è dotato di una sala multimediale con tecnologie e strumentazioni adeguate sia per l’informazione e la formazione medico-scientifica, sia per il supporto alla collaborazione professionale con competenze esterne al Dipartimento stesso, anche a livello internazionale. In questo modo sarà molto più semplice, in sede o da remoto, scambiarsi dati e informazioni e concorrere a raggiungere i risultati in tempi più rapidi".