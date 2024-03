La scuola che indice una convocazione d'arte per chiedere la pace nel mondo

In una società spesso caotica e disinteressata una scuola media della periferia sud di Milano, l' lstituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta, indice una convocazione d'arte postale per chiedere la Pace nel mondo.

Una cartolina per dire basta agli orrori della guerra, un'opera d'arte per unire uomini e donne sotto il simbolo della pace.

L'Arte postale o mail art è un movimento artistico popolare che usa il servizio postale come mezzo di distribuzione essa ha origini antichissime, la leggenda narra che sia stata Cleopatra la prima ad utilizzarla ma è nel Novecento che affondano le vere radici di questa speciale forma d'arte.

I primi esperimenti furono opera del Futurismo con i collaggi postali di Ivo Pannaggi (1920) o con la creazione di francobolli di Dadaisti come Marcel Duchamp.



Oggi diversi e numerosi sono i gruppi di artisti d'arte postale attivi in tutto il mondo. Non resta dunque che condividere questa importante iniziativa. Le opere, formato cartolina dovranno essere inviate entro il 1 Maggio 2024 all'indirizzo: Via Mondolfo 7, Milano (MI) 20138, ITALIA. Ad aspettare le vostre opere ci saranno le studentesse e gli studenti dell'IC Madre Teresa di Calcutta che non hanno mai smesso di credere fermamente nella Pace.