Una sera al buio con i cacciatori di fantasmi

Per conoscere cosa vive nelle stanze del castello quando si spengono le luci.

Il Castello di Trezzo, famigerato per strane leggende, storie sanguinarie e i suoi spettri ospiterà una serata dedicata a questo mondo.

Un team di appassionati e ricercatori, che da anni operano nel settore vi condurranno nelle stanze del castello completamente vuoto e al buio. Con la loro strumentazione e le loro sensibilità cercheremo di trovare le tracce delle entità che ancora oggi si manifestano nel castello. Prenderemo confidenza e conosceremo con gli strumenti e le tecnologie utilizzati dai nostri "ghost hunters".

Non è una caccia al fantasma, ci piace sottolinearlo, è una serata dimostrativa del settore, per far conoscere questo mondo al quale non siamo abituati, se non tramite tantissimi programmi tv.

Sarà anche un'occasione per parlare di diversi tipi di sensibilità personale, fare domande agli esperti e provare effettivamente a vedere se nel Castello ci siano o meno entità nascoste.

Non in tutte le serate passate è successo o si è visto qualcosa, ma i temi trattati e l'esperienza passata su strani episodi tra cui la suggestione il buio e l'atmosfera del nostro castello ci costringono a sconsigliare vivamente la partecipazione a persone sensibili, bambini al di sotto dei 14 anni.

Vista la delicatezza della serata inoltre richiediamo che all'interno dell'esperienza vengano mantenute serietà e estremo rigore, le guide sono infatti autorizzate dall'organizzazione a allontanare persone che non permettano le suddette condizioni.

PROGRAMMAZIONE:

Partenza giri ore 20:30 / 21:00/ 21:30

durata 90/100 minuti circa



Vista la situazione sanitaria abbiamo deciso di creare gruppi più piccoli che si muoveranno in tappe predisposte nei sotterranei, sulla torre e giardini del Castello Visconteo.

Le nostre guide presenteranno velocemente i fatti passati, le leggende e parleranno delle loro esperienze con gli abitanti notturni del castello, vi accompagneranno poi nel percorso dove in ogni tappa gli esperti presenteranno la loro attività, e diversi tipi di strumentazione del settore. ( macchine fotografiche, registratori audio, strumenti k2 e tanto altro ancora).



Alla fine della serata, il personale delle squadre di ricerca sarà disponibile per analizzare vostre fotografie, esperienze o fissare indagini private o a rispondere a tutte le vostre domande.



24 luglio Serata gestita DAL PERSONALE RIP, accompagnato dalle guide Pro loco



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

