Sabato 17 febbraio, alle ore 21, da segnare in agenda il concerto benefico di raccolta fondi a sostegno dell’Associazione La-Fra, organizzato in collaborazione con UTE (Università Terza Età) di Lainate.

UNA SERATA CON VIVALDI sarà il fil rouge di delicati momenti di musica classica che vedranno avvicendarsi esecuzioni dell’Orchestra Città di Dalmine e dell’Ensemble Corale ECHO; Soprano Barbara Cadei; Mezzo Soprano Maria Giuditta Guglielmi; Direttore Alessandro Bianchi. La sede è il Teatro dell’Oratorio San Giovanni Bosco in via Redipuglia, 13 a Lainate.

L’ingresso all’evento è gratuito | offerta libera



Il 2024 rappresenta per l’Associazione La-Fra un anno importante: oltre a celebrare il suo 50esimo anno di vita rappresenta anche un punto di svolta per l’importante progetto “La Nostra Casa”.

Tanti sono gli eventi previsti per celebrare quest’anno così importante, per condividere momenti gioiosi e intenti lungimiranti.



“La Nostra Casa” è il progetto di punta dell’Associazione: una nuova e moderna struttura, pensata per favorire l’autonomia delle persone diversamente abili, per il loro inserimento nella vita della comunità e per offrire sollievo alle loro famiglie.

La Nostra Casa è rappresentata oggi da un edificio storico in disuso da oltre mezzo secolo, proprio nel cuore della città di Lainate: di pregio ma in pessimo stato conservativo. I lavori sono già a pieno regime e in un futuro non troppo lontano la struttura sarà parte integrante dell’anima e del cuore pulsante del centro cittadino, destinata ad accogliere e aiutare chi è più svantaggiato, nello spirito della famiglia e della vita di relazione in una normalità di rapporti quotidiani.

Tra i servizi a disposizione due appartamenti, lo sportello di counseling per l’autismo, i laboratori creativi e occupazionali, il “fuori orario” con servizi e iniziative in orari tradizionalmente non coperti, il luogo di ascolto “help for families” riservato alle famiglie ma anche a chi desidera collaborare, sale polifunzionali e tanto verde in un’area riservata al giardino e all’orto.

Sul sito associazionelafra.org, alla pagina Progetto “La Nostra Casa”, sono disponibili più info e aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori.



L’Associazione La-Fra Onlus è una realtà storica del territorio che nasce a Lainate agli inizi degli anni 70: un gruppo di genitori con figli diversamente abili mette in comune esperienze e difficoltà, con la certezza che non sarebbero rimasti soli. Il Centro Diurno Disabili è accreditato da Regione Lombardia con certificazione di qualità, e la residenza temporanea “il Guscio” accoglie ospiti disabili nei pomeriggi e durante la notte.

Da alcuni anni l’Associazione si è data una nuova governance riorganizzando la gestione dei servizi e infondendo nuova linfa e forti motivazioni. L’Associazione si avvale della collaborazione di 14 dipendenti e di professionisti esterni: psicologi, neuropsichiatra, logopedista, fisiatra, fisioterapista, infermieri.



Per saperne di più: www.associazionelafra.org