Le quattro stagioni rivisitate da Francesco Grillo

Data e Luogo: Sabato 30 settembre alle ore 21:00 presso la Chiesa di Santa Rita a Rodano Millepini.



Una Stagione di Musica Eccezionale:

Il concerto del 30 settembre segna il culmine della stagione "Settembre in Musica", un ciclo di eventi musicali curato con amore e dedizione dall'Associazione Il Setticlavio APS, in collaborazione con l'Unità Pastorale. Ma questo non è solo un concerto qualunque. È un atto di generosità e sostegno verso "A Tempo", un progetto di volontariato creativo dedicato alle RSA Don Gnocchi di Milano. Ogni nota suonata contribuirà a rendere la vita dei residenti di queste strutture più ricca e significativa.



L'Ospite d'Onore: Francesco Grillo:

La serata si accenderà con l'arrivo di un vero e proprio virtuoso del pianoforte e compositore di fama internazionale: Francesco Grillo. Grillo è conosciuto per il suo eclettismo e il suo genio creativo, che ha portato la musica classica in nuove direzioni emozionanti. In questa serata magica, Grillo rivisiterà il capolavoro di Antonio Vivaldi, "Le Quattro Stagioni", con una prospettiva unica che solo il suo talento può offrire. Le sue interpretazioni sono un incrocio straordinario tra il classico e il contemporaneo, e il pubblico avrà l'opportunità di sperimentare la bellezza di Vivaldi attraverso gli occhi e le mani di un maestro moderno.



Un Musicista Eclettico:

Francesco Grillo non è solo un virtuoso della musica classica, ma ha anche attraversato le frontiere del jazz, collaborando con alcune delle menti più brillanti di questo genere musicale. Ha condiviso il palco con Enrico Rava, il clarinettista Nico Gori, il batterista israeliano Asaf Sirkis, il vibrafonista Andrea Dulbecco e il contrabbassista Yuri Goloubev, mostrando la sua versatilità e la sua capacità di fondere diverse influenze musicali in un'unica esibizione straordinaria.



Un Anteprima Televisiva Indimenticabile:

Francesco Grillo ha portato la sua musica su uno dei palcoscenici televisivi più prestigiosi, apparso alla trasmissione "Sostiene Bollani" su Rai 3 nel settembre 2013. Durante l'apparizione, ha presentato in anteprima il brano "Northwind", che è anche la traccia d'apertura del suo ultimo album "Frame" (Sony Classical). Quest'album è una testimonianza della sua continua evoluzione e delle sue abilità compositive, una raccolta di composizioni per piano solo che è stata pubblicata da Sony Music.



Un'Occasione Unica:

Questo concerto è un evento straordinario che la città di Rodano non può permettersi di perdere. Rappresenta un incontro tra la tradizione e l'innovazione, tra l'arte classica e la creatività contemporanea. Sarà una serata di emozioni, di bellezza e di musica che rimarrà impressa nei cuori e nelle menti di tutti coloro che avranno la fortuna di partecipare.



Non perdete l'opportunità di assistere a questa straordinaria esibizione di Francesco Grillo e di sostenere un nobile progetto di volontariato. Segnatevi la data, sabato 30 settembre alle ore 21:00, presso la Chiesa di Santa Rita a Rodano Millepini, e unitevi a noi per una serata di puro incanto musicale