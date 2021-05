Una serata online tra pub e scienza

Al via dall’11 Maggio ENABLE 2021 - la manifestazione scientifica internazionale per promuovere la ricerca biomedica



Milan, 04/05/2021 — Un’allenza unica quella nata tra tre locali della vita notturna milanese e giovani scienziati, che il 12 maggio approderà in una serata esclusiva volta alla promozione delle scienze biomediche tra il pubblico.

L’evento online - completamente gratuito, sia in lingua italiana che in lingua inglese -nasce dalla collaborazione tra l’organizzazione di ENABLE 2021 e alcuni tra i pub più frequentati e internazionali della città: Madama, Ostello Bello e Frizzi e Lazzi.



Giovani scienziati da diverse parti d’europa parteciperanno al progetto, condividendo il loro lavoro con il pubblico in modo dinamico e divertente. Gli incontri tratteranno numerosi temi relativi alle inovazioni nel campo della biomedicina - dalla bioinformatica alla scoperta di nuovi farmaci e le malattie neurodegenerative. Inoltre, largo spazio verrà dedicato alle domande del pubblico per creare networking tra il pubblico.



Il Progetto ENABLE

Il 4 ° simposio europeo, organizzato da giovani ricercatori della Scuola Europea di Medicina Molecolare di Milano, si terrà completamente online dal 12 al 14 maggio 2021.

Il progetto ENABLE mira a coinvolgere i giovani scienziati nell'apertura del mondo accademico dall'interno promuovendo il crosstalk tra le discipline biomediche, la collaborazione con l'industria e l'impegno con la società. I simposi sono organizzati da e per giovani ricercatori e sono eventi stimolanti da non perdere!

Uno degli obiettivi principali di ENABLE è avvicinare la scienza alla società con una grande varietà di attività di sensibilizzazione rivolte al pubblico generale. Tra queste ovviamente abbiamo la serata del 12 Maggio, ma anche l’iniziativa “ScervelliamoCI”, un incontro in streaming per conoscere meglio le neuroscienze il 10 Maggio, in collaborazione con Wired Italia. Ci sarà anche una sessione interdisciplinare il 14 Maggio, in collaborazione con il gruppo ExTemporanea. Sono inoltre state organizzate attività per studenti delle scuole medie e superiori. Tutto questo al fine di promuovere il più possibile l'interazione tra i giovani scienziati e per aumentare la consapevolezza sulla biomedicina e sul suo impatto sull'assistenza sanitaria.



QUANDO: 12 maggio h 20.00



DOVE: sui canali YouTube dell’iniziativa

https://www.youtube.com/watch?v=_te9eBHKLCU

https://www.youtube.com/watch?v=Mxe_mI15qXE

https://www.youtube.com/watch?v=9RIKYXgwICg



Contatti

Giulia Lovati, Phd Student

IEO - European Institute of Oncology

Via Adamello, 16, 20139 - Milan - Italy

Tel: +39 0294375119 - +39 3470806442

Email: giulia.lovati@ieo.it

Website: https://www.research.ieo.it/