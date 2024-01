Una storia spettacolare

La Chiesa di San Gioachimo nel tempo si è venuta a trovare in uno spazio di frontiera posto tra la multietnica Stazione Centrale e le aree del progetto Porta Nuova, vasto intervento di rigenerazione urbana e architettonica nato nel cuore del centro direzionale di Milano.



Attraverso le scenografie progettate e realizzate dagli studenti del corso di scenografia, si indagherà la fitta rete di relazioni e di rimandi tra l’architettura della chiesa, la città, la storia che si narra e il tempo della sua rappresentazione: una drammaturgia che scardina il classico regime narrativo del dramma, da osservare e da ascoltare, ma anche da percorrere e da visitare come un happening, una passeggiata in città, una visita ad una mostra d’arte e una festa a palazzo.



Marina Spreafico, regista e direttrice del Teatro Arsenale e della omonima Scuola di Teatro, curerà le scelte drammaturgiche, la loro messa in scena e la regia dello spettacolo.

Le scenografie sono degli studenti del Corso di Scenografie e Spazi della Rappresentazione del Prof. Pierluigi Salvadeo.



INFO:

Giovedì 18 Gennaio 2024

Orari a scelta: 18.30 – 19.00 – 19.30



INGRESSO LIBERO