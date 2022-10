Medea, Antigone ed Elena. Una trilogia al femminile nei teatri di Milano

Dopo anni passati a portare i testi di William Shakespeare all’interno di bar, circoli, locali di tutta Italia, TDB Impresa sociale decide di affrontare una trilogia nuova, tutta al femminile ispirata a tre grandi tragedie classiche: Medea, Antigone ed Elena. Il Tour, intitolato “Il mito delle donne” prevede tre settimane di spettacolo per un totale di 18 serate all’interno di bar, circoli e locali notturni di Milano, con l’obiettivo di portare all’interno dei luoghi della quotidianità la storia di tre grandi miti, attraverso allestimenti agili e snelli, per permetterci di osservare, con sguardo contemporaneo, le tematiche immortali dei grandi classici del teatro greca attraverso una modalità di racconto partecipato,dinamico e accessibile a tutti.

Spettacoli tutti al femminile, in cui attrici e musiciste andranno a raccontare tre icone teatrali femminili mettendo in relazione i miti del mondo classico con i temi del contemporaneo, portando il pubblico a riflettere su quanto le tematiche toccate all’interno di questi grandi capolavori si riflettano ancora nell’oggi e di quale sia, e fosse, il ruolo della donna all’interno della società. Domande e questioni ancora irrisolte: dal tema dell'integrazione presente in Medea a quello della guerra di Elena passando per le tematiche di etica e giustizia contenute in Antigone.

Un'operazione sociale e culturale

Una operazione culturale sociale e politica come sostiene l’ideatore di Tournée da Bar, Davide Lorenzo Palla: “Andare a teatro, per i Greci, non era solo un momento di svago e divertimento, ma un’occasione politica: l’intera città, l’intera polis, si riuniva sugli spalti per assistere a quello che era, di fatto, un rito civile. Il contenuto del racconto erano i miti, storie di dei, eroi ed eroine conosciute da tutti e che servivano per ragionare e riflettere collettivamente. Maneggiare questo materiale ed affrontare il mito oggi rimane a mio avviso un'operazione politica e sociale. Noi abbiamo deciso di affrontare alle tematiche trattate da questi grandi classici ponendo molta attenzione alle tematiche di genere e al ruolo della donna nella società perché crediamo che su questi temi ci sia ancora molto da fare”

“Il mito delle donne” vuole dunque sensibilizzare le persone sui temi della violenza, dell’identità, dei ruoli della donna nella società contemporanea, supportando il lavoro di cooperative e associazioni che da sempre lottano contro la violenza di genere.

Il tour terminerà infatti il 15 novembre al Teatro Carcano di Milano dove verrà presentato uno spettacolo conclusivo come punto di arrivo del percorso di divulgazione culturale e coinvolgimento della cittadinanza. Una serata di raccolta fondi con interventi culturali, approfondimenti, sketch comici, ospiti a sorpresa, brani classici e musica dal vivo e molte sorprese. Una serata organizzata in collaborazione con Teatro Carcano, Amleta e Cadmi (casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano) per raccogliere fondi a sostegno di donne vittime di violenza.