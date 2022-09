Unfolding stories collettiva internazionale dal 10 al 17 settembre 2022 presso la fondazione Luciana Matalon

Si svolgerà dal 10 al 17 settembre, presso la Fondazione Luciana Matalon, Foro Buonaparte 67, Milano, la collettiva internazionale Unfolding stories, organizzata dall’Associazione Nartwork.



L’esposizione accoglie 41 artisti da 19 nazioni, ed ha ricevuto il patrocinio morale di Regione Lombardia, Regione Campania e Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.





La mostra guida lo spettatore nello scoprire i diversi strati semantici sottesi alle opere, creando un gioco caleidoscopico in cui ci si arricchisce delle libere interpretazioni proprie e degli altri senza giudizio, senza costrizione, senza orpelli teorici. Si scoprono così storie non dette e si pongono i tasselli per costruirne delle nuove.



La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile dal 10 al 17 settembre nei seguenti orari: 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00, con chiusura domenica e lunedì.



Ai visitatori verrà distribuito gratuitamente il catalogo della mostra, a cura di Nartwork a.p.s., coi contributi critici degli storici dell’arte Cristiana Cordova e Gianpasquale Greco. Grafica a cura di Antonio Imparato. Progetto allestitivo a cura di Giulio Bellan.



Il vernissage si svolgerà sabato 10 settembre alle 17:30 anche in diretta facebook sulla pagina dell'associazione Nartwork Ingresso a partire dalle 17:00.





Curatrici: Rossella Bellan, Giulia Mazzilli, Antonietta Panico





Artisti in mostra:



Marko Alabaster (Regno Unito), Marie Pierre Arpin (Germania), Yvonne Benasser (Francia), Jaen-Marie Bidet (Svizzera), Marta Carceller (Spagna), Nicola Costanzo (Italia), Paul Delannée (Francia), Elisa Dottori (Italia), Rika Maja Duevel (Olanda), Mario Formica (Italia), Fruits Quartz (Giappone), Geoffrey Grünwald (Germania), Monika Hartl (Austria), Inushima (Giappone), JBG (Italy), JUSToh (Korea), Mikolaj Karczewski (Regno Unito), Daphna Katzor (Israele), Taki Kawai (Giappone), Rada Koleva-Genova (Italia), Lausen (Svizzera), Phoebe Maier (Italia), Haita Mihai (Romania), Valeria Morasso (Italia), Taro Mukai (Giappone), Attila Olasz (Ungheria), Alexandra Piras (Belgio), Weronika Raczynska (Polonia), Julia Radzikowska (Polonia), Anke Riemenschneider (Germania), Franca Sacchi (Italia), Veronica Sekotová (Repubblica Ceca), Paola Semilia (Italia), Sou (Giappone), Soul Sparkles (USA), Maria Carolina Terracciano (Italia), Miltos Tsivdaris (Grecia), Rebecca Volkmann (USA), Horst Weber (Germania), Claudia Werth (Germania), Ivo Zibulla (Germania).