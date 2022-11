L’unione giovani di sinistra Lombardia è al fianco degli studenti milanesi contro l’estrema destra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Negli ultimi giorni dei manifesti fascisti, apposti da Rete Studentesca, sono comparsi in alcuni Istituti milanesi. Noi ci schieriamo contro questi manifesti che parlano di “Rivoluzione” senza però essere capaci di guardare al futuro, comprimendo le libertà già esistenti e non attaccando i veri problemi del sistema scolastico italiano. Oltretutto, ricordiamo l’unica vera rivoluzione italiana, quella dei partigiani per aumentare le libertà e diventare uno stato democratico. Loro fanno bruciare le scuole e le bandiere LGBTQI+, in nome di una fantomatica teoria gender; noi vorremmo ricordare che i diritti sono qualcosa di meraviglioso perché la loro estensione non toglie ad altri quello che già avevano. Molti studenti appartenenti alla comunità LGBTQI+ vorrebbero almeno la possibilità della carriera alias, che noi sosteniamo con forza, la quale non toglie nulla a nessun* ma certifica l’identità sociale di queste persone che la destra vorrebbe negare. Oltre a questo, la destra, fuori e dentro il Parlamento, non comprende come le scuole vadano finanziate, l’istruzione resa gratuita dalla culla all’università, aumentati gli spazi, il personale e gli strumenti, oltre che garantiti i sacrosanti diritti civili di tutt*. Loro le scuole le bruciano, come i sindacati e le sedi ANPI, perchè per loro i presidi di democrazia e socialità dove si progetta un futuro più libero e più giusto sono da distruggere. La scuola avrebbe bisogno di guardare avanti, non può permettersi di tornare indietro. Insomma, la destra che ora ha vinto le elezioni, è la stessa dei manifesti per le proposte e le idee concrete che ha. Noi, ci batteremo con voi student*, dentro e fuori dal Parlamento, nelle Piazze, nelle strade e nelle scuole, perché guardare al futuro con speranza è ciò che dobbiamo fare, consci che un futuro migliore è possibile. Milano, 30/09/2022 Luca Testoni Coordinatore Regionale - UGS Lombardia