Uno strano bus dall’atmosfera selvaggia si aggira per Milano…costa sta succedendo?

9 maggio 2024. Piante tropicali sono arrivate in città a bordo di un bus pronto a regalare un tour gratuito tra le bellezze di Milano, popcorn inclusi, a tutti i suoi passeggeri. Sabato 11 e domenica 12 maggio, infatti, chiunque potrà salire sul bus che Vicolungo The Style Outlets ha trasformato in una vera e propria giungla.



Tante le tappe che si toccheranno, dal Castello Sforzesco, passando per lo splendido Museo del Cenacolo Vinciano e il Teatro alla Scala, mentre i passeggeri potranno assaporare un’atmosfera a dir poco inusuale. In compagnia di veri e propri esploratori, musica e animatori che regaleranno ai piccoli viaggiatori palloncini e maschere per diventare dei leoncini, tutta la famiglia potrà trascorrere una domenica diversa dal solito all’insegna dello svago, della scoperta di Milano e di un messaggio segreto che l’outlet è pronto a svelare…





