Unspoken - live painting&music

Young Art Hunters riapre la stagione delle mostre in presenza con due giorni dedicati interamente all’arte, alla musica ed alla poesia.?L’idea è proprio quella di un festival con i suoi headliners, in questo caso i nostri artisti e quell’atmosfera di freschezza e libertà che solo una full immersion di sensazioni visive e sonore può evocare.



Per il secondo giorno degli YAH ART DAYS Il, nostro staff è orgoglioso di presentare Unspoken una mostra dedicata a tutto ciò che è live!

La mostra si propone come un dialogo tra due realtà che si relazionano attraverso la volontà di rinnovarsi con la performance. Un vero e proprio live basato sulla pittura e sulla musica, creando connessioni e ispirazioni dalle immagini e dai suoni. Il tutto concludendo con la mostra degli elaborati realizzati al momento, accompagnati da Dj set sperimentale.



Programmazione:

h. 14 Inizio sessione di live painting

h. 16 Live music

h. 19 Inaugurazione mostra Unspoken

h. 20 Dj set



Artisti in mostra:

Martina Cinotti

Gabriele Scanziani

Paolo Marro

Francesca Giraudi

Lucrezia Cardillo

Mari Giarrusso

Liubov Bochkova

Sofia Passetti



Live music:

Il colorato e animato mondo di Brando e i suoi amici

Robertfausto Scooterboys

Labèt



Mezcal8