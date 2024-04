Alla scoperta dell'Urban Art nei pressi di Milano: tour gratuiti presso il Prologis Park Romentino

Nei giorni 27 e 28 aprile riprendono i tour gratuiti presso il Prologis Park Romentino (NO) durante i quali sarà possibile conoscere la filosofia dietro a PARKlife™, scoprire la storia dell’Arte Urbana e il motivo per cui nomi di artisti di fama internazionale come Joys, Peeta, Vesod, Etnik, SeaCreative, Hemo e molti altri hanno deciso di lasciare il loro segno sugli enormi magazzini del polo logistico.

A Romentino, 6 urban artist italiani di fama internazionale, hanno utilizzato le facciate degli edifici come tele per realizzare delle opere inedite che hanno coperto una superficie di circa 800 mq. in un posto unico, confortevole e accogliente, dove l’arte e la creatività si fondono nel contesto urbano.

Le opere si concentrano sul tema del cambiamento, sulla tensione continua a guardare avanti, al futuro. Un’attitudine che impone dinamicità e movimento e che vengono rappresentate dagli artisti attraverso un dialogo con l’ambiente circostante. Attraverso tratti stilistici differenti dalla grande potenza espressiva, gli artisti coinvolti offrono la loro personale visione. Il risultato finale è un’esperienza immersiva nella street art contemporanea per un'interessante fotografia della migliore creatività urbana attiva in Italia.

Curatore di questa galleria è Enrico HEMO Sironi, uno dei sei urban artist creatori delle opere insieme agli artisti Peeta, Joys, Made 514, Etnik e Dado.

Prenotando il proprio posto, sarà possibile effettuare un viaggio nella galleria d’arte a cielo aperto in un parco logistico, il tutto a solo pochi passi da Milano, al Prologis Park Romentino (NO).

Per prenotare la propria visita guidata gratuita è necessario effettuare la registrazione sul sito dedicato. Il primo ingresso è alle ore 10:30 e il secondo alle ore 12:00 e, per ogni visita, è consentito l’accesso ad un numero limitato di partecipanti.