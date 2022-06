Urban classic by slasky

Con il Patrocinio di Oltre i Perimetri, Cooperho, Ser.cop e Il Comune di Pogliano Milanese

Dal 5 al 25 Giugno 2022, C/O La Casa delle Stagioni di Pogliano Milanese



VERNISSAGE 5 GIUGNO, dalle ore15.00



Con presentazione curatoriale della mostra e Laboratorio per bambini



Ingresso libero e prenotazione obbligatoria a Marta al 348.7469813



La galleria Bit Gallery con il Patrocinio di Oltre I Parametri, Cooperho, Ser.cop e il sostegno del Comune di Pogliano presenta la mostra Urban Classic, con pomeriggio di inaugurazione domenica 5 Giugno.



Dalle ore 15.00 per i più piccoli sarà possibile partecipare ad un laboratorio d’arte, che vedrà protagoniste le opere di Slasky, all’interno del quale i bambini potranno sentirsi liberi di creare e giocare con varie immagini della storia dell’arte, proprio come l’artista.



Contemporaneamente alla presenza delle Istituzioni ci sarà una presentazione curatoriale della mostra, volta a spiegare l’operato dell’artista e il suo messaggio culturale.







Questa sarà l’occasione per presentare la prima di una serie di mostre curate da Bit Gallery in collaborazione con la Casa Delle Stagioni e il Comune di Pogliano Milanese.



Bit Gallery è nuova realtà fondata nel 2020 in piena pandemia, da un gruppo di giovani appassionati d’arte.



I due progetti, Casa delle Stagioni e Bit Gallery, comunicano attraverso la voglia di diffusione della cultura all’interno della propria comunità, rigenerandola e unendola in un contenitore virtuoso di iniziative ed eventi.



L’intento è quello di presentare un’arte fresca ed innovativa attenta alle tendenze internazionali dell’arte; con un occhio critico alla storia dell’arte e alla tradizione, proponendo un dialogo tra arte emergente e storicizzata e divulgandola anche ai non addetti ai lavori.



Con Slasky si parte da opere a noi note e familiari, come il Canal Grande di Canaletto, ad esempio.



Qui viene creato un ponte tra nuovo e antico, unendo tradizione e modernità, in un’ottica giocosa e a volte dissacrante.



Quale modo miglio per far arrivare l’arte più classica ai nostri contemporanei se non proiettando quest’ultima nel nostro tempo?



Come si usa dire se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna.



Ecco che Vediamo apparire un palloncino di Koons, simbolo pop per eccellenza, in un cielo Veneziano del Settecento, o ancora, una dama Neo Rinascimentale è pronta a far festa con un Martini; Santa Cecilia di Guido Reni e Patrona della Musica, anche dei Music Bar!



Queste immagini ci colpiscono e alcune volte ci fanno sobbalzare, ma è proprio questa la loro forza.



Così come fecero gli impressionisti, ambientando i loro nudi in luoghi a loro contemporanei, scandalizzando l’opinione pubblica, così Slasky, ci vuole avvicinare all’arte e lo fa a qualunque costo, divertendosi a provocare lo spettatore con le immagini.







Slasky racconta della sua arte così:







“Credo davvero che oggi l'atteggiamento verso l'arte sia lo stesso di un tempo: quello che è cambiato è solo il mezzo di comunicazione.



C'è una continuità con futurismo, dadaismo, collage art, costruttivismo, fino ai movimenti artistici degli anni '60 come l'arte cinetica.



Non è una novità che cerchiamo costantemente interazioni con nuovi media, in questo caso digitali.



I movimenti artistici del passato hanno cercato queste interazioni già prima



del nostro tempo.

L'arte non è rappresentare cose nuove, ma rappresentare con novità”



Slasky è una punta di diamante dell’arte italiana, celebre in tutto il mondo con importanti riconoscimenti internazionali.



Le sue opere sono esposte nelle gallerie più prestigiose e nelle fiere di ogni continente, da New York, a Nizza fino a Stoccolma.



Tra le sue ultime mostre si annoverano Mia Fair, Lausanne Art Fair, Lille ArtUp 2021, Wopart Art Fair 2019 a Lugano, UnFair a Milano e tantissime personali in tutto il mondo.



Il 25 Giugno è previsto il Finissage della mostra dalle ore 16.00 alle ore 17.00 a seguito del quale verrà presentato un interessante Podcast “SBANDATO” a cura di due cittadini di Pogliano Milanese.







Eventi Collaterali







LABORATORIO PER BAMBINI: Domenica 5 Giugno ore 15.00 / EVENTO GRATUTIO SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A MARTA al +39 3487469813







VERNISSAGE: Domenica 5 Giugno ore 16.00







WEBRADIO CON INTERVISTA IN DIRETTA: Domenica 19 Giugno ore 11.00







FINISSAGE: Sabato 25 Giugno ore 16.30







PODCAST “SBANDATO” A CURA DI DUE CITTADINI DI POGLIANO MILANESE: Sabato 25 Giugno ore 17.30