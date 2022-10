Urban school: il progetto di urbanismo tattico del consiglio dei ragazzi e delle ragazze del municipio 6

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze del Municipio 6, in collaborazione con l’agenzia pubblicitaria Jungle, ha presentato sabato 15 ottobre e domenica 16 ottobre il progetto finale di Urbanismo Tattico, realizzato sul marciapiede Via Brugnatelli (Scuola Pestalozzi ICS Capponi). "Il progetto è stato ideato dal Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze del Municipio 6 (9-13 anni), ovvero una rappresentanza eletta dalle Scuole del Municipio 6, che quest’anno hanno chiesto di poter partecipare attivamente alla vita comunitaria con un’iniziativa concreta”, dichiara Santo Minniti, Presidente del Municipio 6. “L’idea, quindi, di trasformazione del marciapiede è nata proprio dai più giovani, con la volontà di sistemare lo spazio intorno ai loro luoghi più cari per farlo diventare un punto d’incontro dedicato al gioco, allo sport, alla socialità e ai momenti di aggregazione, per sviluppare la creatività di piccoli e grandi”. Un messaggio positivo per comunicare i valori della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente ma anche per i ragazzi, con l’accento posto sul rispetto del bene pubblico e delle regole di educazione civica. Il progetto è stato sostenuto e finanziato da Jungle, che ha creato un vero e proprio progetto di design basandosi sui bozzetti realizzati direttamente dai ragazzi del Consiglio. Grande apprezzamento è arrivato anche dalla comunità del Municipio 6, che ha dimostrato molta positività agli Assessori presenti in loco: Fabrizio Delfini (Assessore Sostenibilità Urbana, Mobilità, Verde, Urbanistica, Commercio, Turismo, Sicurezza) e Francesca De Feo (Assessora Cultura, Edilizia Scolastica, Ex Fornace e Seicentro, Cam, Regolamenti). “È importante ascoltare le richieste e dar voce al sentimento dei più giovani, che saranno i protagonisti del domani e a cui abbiamo la possibilità e il dovere di consegnare una città migliore” - dichiara Martina Rossi, Presidente della commissione Istruzione e Politiche Giovanili. “Attraverso piccoli passi come questo” - continua - “possiamo valorizzare gli spazi urbani e aiutare i bambini a diventare cittadini consapevoli.” “Questo intervento” - dichiara l’Assessore Delfini - non è solo colore, è uno spazio pubblico di qualità che stimola le persone ad avere una maggiore cura e attenzione al bene comune. E’ un modo giocoso e divertente per comunicare ai bambini che vicino alle strisce pedonali si deve stare attenti, guardando bene se arriva un mezzo dalla strada”. In primavera l’iniziativa di urbanismo tattico prevede la sistemazione di altri due marciapiedi.