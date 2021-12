Il Natale si festeggia a casa della memoria con il piano di Alessandro Commellato e la voce di Valeria Ferrario

Weinhactbaum – L’Albero di Natale

Struwwelpeter – Pierino il Porcospino

25 dicembre 2021 - ore 19:30 - Casa della Memoria



La musica di Franz Liszt e le parole di Heinrich Hoffmann ci faranno tornare bambini e ci regaleranno un’ora di emozioni ispirate alla magia del Natale!

Alessandro Commellato, pianoforte.

Valeria Ferrario, voce recitante.

Lo spettacolo è inserito nel programma, curato da Associazione culturale Tracce, di Cantierememoria - Per ritrovare la nostra umanità dedicato a Gino Strada



È la sera del Natale del 1844 e un padre, Heinrich Hoffmann, stimato medico di Francoforte futuro precursore della psicanalisi, cerca un libro ideale per il proprio figliolo, il piccolo Carl Philippe, e non trovandolo scrive e disegna di getto il Pierino Porcospino, un capolavoro per l’infanzia.

È la notte di Natale del 1873 e uno zio, Franz Liszt, dedica una suite dolcissima, piena di ricordi delle feste e del divino stupore davanti al miracolo del Presepe, alla nipotina adorata, Daniela Von Bülow.

La suite verrà eseguita al pianoforte da Alessandro Commellato e verrà alternata dalla recitazione dei testi dei canti natalizi e dalle rime del Pierino il Porcospino nella traduzione di Gaetano Negri interpretati da Valeria Ferrario.

Uno spettacolo per bambini di tutte le età, felici di recriminare il loro diritto al disordine, al gioco fine a sé stesso e al dissenso, nel puro significato di otium creativo e fecondo.



- ingresso gratuito nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti. Ulteriori informazioni e prenotazioni via email info@letracce.org o telefonando al numero 329 6466380.