Vanity Fair Social Garden, una settimana di incontri tra musica e design

Anche quest’anno, Vanity Fair partecipa alla Design Week, con la nuova edizione del Vanity Fair Social Garden: dal 7 al 12 giugno, in via Bergognone 26, a Milano. Un’oasi verde in cui potersi concedere una pausa rigenerante: un grande giardino, dove provare esperienze creative e incontrare personaggi visionari. Al centro, uno speciale Flower Market, dove, con ogni fiore o pianta acquistati, si contribuirà a una grande campagna di piantumazione.

Durante la settimana si alterneranno appuntamenti dedicati alla sostenibilità, in ogni sua possibile declinazione: dalla moda al food, dalla bellezza alle idee più innovative di economia circolare.

Un fitto programma di talk, workshop (anche dedicati ai più piccoli), esposizioni e consulenze per intrattenere il pubblico e metterci tutti davanti alla consapevolezza che, insieme, si può costruire un futuro più eco e più equo.

Gli ospiti presenti

Ogni personaggio darà il suo contributo per trasformare il Vanity Fair Social Garden in una fucina creativa e interattiva dove trascorrere momenti educativi e divertenti. L’esperta di immagine Rossella Migliaccio svelerà le sue tecniche per identificare la palette perfetta, mentre con la filosofa Maura Gancitano si affronterà il tema della ricerca della felicità, e con Daniela Ferolla si metterà a fuoco tutta la bellezza della sostenibilità.

La cantante Nina Zilli presenterà la sua musica «verde» e l’artista Annarita Serra, specializzata in riciclo creativo, dimostrerà come creare opere d’arte dalla plastica dismessa. L’universo digitale sarà il palcoscenico di due content creator: Daniela Zuccotti che svelerà i segreti del decluttering e Cristina Mauri per la cucina green. Di green si parlerà anche con Andrea Sarli che è specializzato in giardini sostenibili e Sofia Bonicalza, biologa e attivista per la salvaguardia della foca Monaca.

Chiuderà queste giornate una sfida all’ultimo quiz con la presentatrice Lodovica Comello e il team di Junker: domande scomode per mettere alla prova la co(no)scienza green.

Durante tutta la manifestazione, tra un ospite e l’altro, sarà inoltre possibile vedere sul megaschermo Flower in Motion: Spring, il poetico time-lapse di Jamie Scott in cui i fiori non smettono mai di sbocciare.

Per scoprire il pogramma completo visitare il sito dedicato.