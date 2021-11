Vanity Fair stories 2021 dal 26 al 28 novembre

Tutte le generazioni, tutti gli orientamenti, tutte le identità, tutte le origini, tutti i corpi. Tutti INSIEME sullo stesso palco. A new wave of creators, il festival di Vanity Fair 2021, dal 26 al 28 novembre, è un’edizione potente, che fa da ponte tra le tante personalità della contemporaneità, per scrivere una nuova storia e una nuova Italia. Musicisti capaci di abbattere ogni barriera; attori e registi che uniscono orizzonti diversi; sportivi che spingono oltre i confini. Ancora: scrittori, artisti, figure chiave della cultura. Insieme, appunto. In un luogo inclusivo in cui ciascuno di noi è libero di essere se stesso.



Il Vanity Fair Stories quest'anno sarà in versione sia digitale sia fisica. Venerdì 26 e sabato 27 novembre i protagonisti si raccontano in streaming sul sito e su tutte le piattaforme social di Vanity Fair; domenica 28 novembre l’appuntamento è dal vivo sul palcoscenico di The Space Cinema Odeon di Milano, in via Santa Radegonda 8 e sul sito, in streaming e su tutte le piattaforme social di Vanity Fair.



