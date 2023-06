Alla Fabbrica del Vapore torna "Vapore d'estate" (e il cinema all'aperto di Arianteo)

Prezzo non disponibile

Nell’ambito della rassegna cittadina “Milano è Viva - Estate 2023”, a Milano torna anche Vapore d’Estate, il grande palinsesto di iniziative, dalla musica alla danza, dal cinema alle arti visive che proseguiranno per tutta l’estate fino al 13 ottobre ospitando sia negli spazi interni che esterni importanti mostre internazionali, progetti di artisti indipendenti e attività performative.

Il cinema all'aperto

Non mancherà l’arena estiva di Arianteo che nel piazzale offrirà una programmazione che accompagnerà dal punto di vista tematico le mostre in corso. Inoltre sono numerose le proposte artistiche e performative dei laboratori creativi residenti in Fabbrica e delle realtà ospiti, con una prospettiva unica e trasversale sull’ecosistema delle arti contemporanee.

Il programma

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.