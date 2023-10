"Vedo me": spettacolo di musica, teatro e danza

In occasione della Festa del quartiere San Giuliano a Cologno Monzese (Mi) va in scena lo spettacolo scritto e diretto dalla cantautrice Claire Gaffa dal titolo VEDO ME, il cui omonimo album è stato pubblicato a luglio 2022.

Anche questa si rivela una tappa speciale del tour con nuovi ospiti e molte novità nel programma tra cui la partecipazione dell'artista Marco Martinis e delle allieve dell'Accademia MCB Dance, quarta accademia di danza italiana per riconoscimenti ottenuti e diretta da Maria Cristina Bernardi dal Teatro Alla Scala di Milano.

Lo spettacolo si articola in tre atti e prevede un compendio eclettico di musica, teatro e danza adatto a tutte le età. Al centro della performance il contatto diretto con il pubblico.

Sul palcoscenico Claire Gaffa (voce e coreografie), Riccardo Verni (basso elettrico e consolle) e Jacopo Andreoli (attore).

Una produzione Doctor Artist in collaborazione con MCB Dance e Waverec Studio.



In caso di maltempo l'evento si terrà in loco presso la struttura 'La Pieve'.