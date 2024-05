Aperitivo nel cuore del Parco Sempione

La terrazza più cool di Milano immersa nella natura urbana

La tua terrazza nel cuore del Parco Sempione

Situata nel cuore del parco Sempione aprirà alle 19.00 con l'aperitivo e dalle 22.00 continuiamo con il lounge in the park!

Nota bene ingresso solo entro le h. 22.00

L'accesso sarà consentito esclusivamente previa prenotazione del tavolo e conferma su WhatsApp o sms:

Sms/WhatsApp https://wa.me/393477678363?text=whiteparty

(Nome + bar bianco + numero di persone) al 3477678363

Tavolo gratuito di appoggio su prenotazione

Bottiglie e caraffe disponibili su prenotazione.

Ingresso entro le 22.00 solo con accredito

Drink + aperitivo 15€ (alla cassa del locale)

Say Eventi Trio guest list to security guy at the door