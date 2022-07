Venerdì piacentini 2022: la notte bianca di Piacenza

Venerdì 8 luglio nel centro storico di Piacenza (Emilia Romagna) andrà in scena la seconda serata dei Venerdì Piacentini, il festival che trasforma la città emiliana in un teatro a cielo aperto per spettacoli, eventi culturali e buona tavola, e che è in grado di attrarre una folla di turisti dalle città vicine, e in particolare da Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Brescia e Alessandria.

A partire dalle 19 si accenderanno i riflettori sulla “notte bianca” di Piacenza, con lo spettacolo di Miss Italia in piazza Cavalli che garantirà ad alcune partecipanti un ticket per la finale nazionale, l’esibizione della rock band “The Deekay” composta da medici chirurghi con la passione per la musica in piazza Duomo, l’apertura straordinaria della mostra dedicata a Gustav Klimt alla Galleria Ricci Oddi, la serata di musica e ballo in tema rockabilly in via San Donnino, la visita alla cattedrale con ascesa alla cupola del Guercino in notturna, un raffinato concerto jazz sul Pubblico Passeggio, decine di Dj Set collocati su Corso Vittorio Emanuele II, in via San Siro, in piazza Borgo e in altre zone del centro, all’interno delle mura farnesiane. Non mancheranno tante proposte di aperitivi e cene sotto le stelle con “lo Strit Füd piacentino” e numerose proposte particolari che vanno dalla cucina messicana al sushi.

Ecco il programma completo:

Venerdì Piacentini 2022

Seconda serata: il programma completo di venerdì 8 luglio

Miss Italia

Tappa regionale del più importante beauty contest italiano

Elezione di Miss Piacenza

Piazza Cavalli, dalle 21

The DeeKay

In concerto la rock band formata dai chirurghi del nostro ospedale: Gaetano Cattaneo, Francesco Bonanno, Ivan Matteo Tavolini, Simone Isolani e Luca Rosato.

Ospite il tastierista Erminio Cella.

Piazza Duomo, dalle 22

Antonio Ciacca Swing Society con i talenti del Conservatorio Nicolini

Jam Session da Duke Ellington a Thelonious Monk

al Dubliners Irish Pub

via San Siro, dalle 21

Rock’n’Roll Night con Dj Rocketeer

si balla fino a mezzanotte, musica anni ‘40/’50/’60

con auto d’epoca americana e roulotte

evento a cura di Homeless, in collaborazione con Panino Gourmet, Modeling, La Barberia, Monello Baby, Pagine libreria, Paola C, Mettimi giù, Living Art Café e Bar Centrale.

via San Donnino, dalle 19:00

Giovanni Guerretti e Alessia Galeotti

concerto soul/jazz, pianoforte/voce

Bar Americano

Pubblico Passeggio, dalle 21:00

Sergino

Dj Set, Easy Listening alla Luppoleria

Giardini Merluzzo, dalle 19

Martina Zoppi Acoustic Duo

Aperitivo in Musica

Caffè dei Mercanti

vicolo S.Ilario, dalle 19

Barfly Acoustic Duo

“Musica y Estrellas” cena messicana in strada

per i 30 anni di El Tropico Latino

via Mazzini, dalle 19

Alessandra Peretti

voce delle “Curve Pericolose”, Musica dal Vivo

Emporion

Corso Vittorio Emanuele II, dalle 20

Malters, Marson

DJ Set, aperitivo & sushi

Enoteca Picchioni feat. Sosushi

Corso Vittorio Emanuele II, dalle 20

Discoring con Roberto Dassoni

Dj Set by Chez Moi, con lo Street food organizzato delle attività presenti sulla piazza.

Piazza Borgo, street food dalle 19, musica dalle 21.30

Venerdì Piacentini: Busker Fest

Big & Robi

Esibizione musicale di artisti di strada

viaggio nella musica dagli anni ‘50 ai giorni nostri

Galleria Politeama, Corso Vittorio Emanuele II, dalle 20

Venerdì Piacentini: Busker Fest

Spazio agli artisti di strada: musicisti, mangia fuoco, acrobati e giocolieri si danno appuntamento in città per partecipare al festival con un programma che è una continua sorpresa per tutti.

in centro storico, dalle 20:30

Venerdì Piacentini: Busker Fest

Viaggio nel tempo con l’organetto a manovella di Flavio Isingrini

con dischi forati del 1750

spettacolo itinerante, in centro storico, dalle 20

Venerdì Piacentini: I Piccoli Venerdì

Animazione, giochi e gonfiabili

un mini parco con attrazioni per bambini

piazza Duomo, dalle 19:30

Venerdì Piacentini: I Piccoli Venerdì

Bambini e Sport sotto le stelle

basket, calcetto, tiro con l’arco, badminton

per bambini da 3 a 16 anni a cura di CSI (Centro Sportivo Italiano Comitato di Piacenza)

piazza Duomo, dalle 20

Venerdì Piacentini: Piacenza Motor Expo

torna la grande esposizione a cielo aperto con le ultime novità dal mondo delle 4 ruote con:

Autoingross: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep, Abarth.

Ponginibbi Group: Peugeot, Citroen, DS, Hyundai, Volvo.

Piemme Car: Nissan.

Autostar: KIA, Ssangyong, Skoda.

Programma Auto: Fiat, Lancia, Jeep, Abarth.

piazza Cavalli, dalle 19

Venerdì Piacentini: Piacenza Bike Expo

torna la grande esposizione a cielo aperto con le ultime novità dal mondo delle 2 ruote con:

Raschiani: Bici da strada, elettriche, mountain bike, ciclocross, triathlon.

Suzuki: Strada, Sport enduro tourer, Katana, Scooter, Hayabusa.

Piaggio: Vespa.

piazza Cavalli, dalle 19

Venerdì Piacentini: Lo Strit Füd in Duomo

con la paella di Taberna Movida

e la carne alla brace di Cianci Bistrot

piazza Duomo, dalle 19:30

KLIMT, l'uomo, l'artista, il suo mondo

apertura straordinaria della Galleria Ricci Oddi

e della mostra dedicata a Gustav Klimt.

via San Siro, orario continuato

Visita al Duomo di Piacenza e ascesa alla cupola del Guercino

apertura straordinaria notturna della cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina.

piazza Duomo, orario continuato

Venerdì con gli scrittori: Matteo Billi

incontro letterario a cura di Libreria Fahrenheit 451

via Legnano, ore 21

Viaggio all’equatore: immagini a latitudine zero

mostra fotografica di Marco Zaffignani a cura di Elisa Bozzi

Bookbank

via San Giovanni, ore 21

Dj Gibbo / Flower Power

Dj Set, musica contemporanea, hits, commerciale

Malagueña

Corso Vittorio Emanuele II, dalle 19

Clave

Dj Set, Tropical House, Tech House

Dal Bacaro feat. Hanami

via Cittadella, dalle 19

Lock’s Over

Musica dal vivo e DJ Set, Lounge, House

Lobo Caffé

Corso Vittorio Emanuele II, dalle 19

Trap & Hip-Hop

Dj Set, Trap house e southern hip-hop

Bar Gotico

Largo Matteotti, dalle 19

Bruno Cravedi

Dj Set, Musica Contemporanea

Dallo Zio Bud

via Cittadella, dalle 19

Massimo Ghioni & voices

Musica dal vivo, 360° cover

Sambar

via Chiapponi, dalle 21

Mattia

DJ Set, Hip-Hop

My Way

Corso Vittorio Emanuele II, dalle 20

Lo Fai scende in strada

Ristorante sotto le stelle

cucina vegana a cura di Lo Fai

Via Cavalletto, dalle 19

Degustazione di Vini e prodotti Gourmet

Street food a cura di Le Caveau

Via Chiapponi, dalle 19

Cromo Dien Chan

Erboristeria L’Oca Irriverente

Via Chiapponi, dalle 19

Dj Set

Bottiglieria del Duomo

via Pace, dalle 19

Armocromia: abbigliamento, hair-style e make-up

Sisdept

Piazza Cavalli, dalle 22

Dj & Pizza

Dj set e Pizza Gourmet

Kantin Drinks & More

corso Garibaldi, dalle 19

Paella sotto le stelle in via S.Antonino

Buckingham Palace Café

via S.Antonino, dalle 21

Make-up flash

Applicazione trucchi

Profumerie Marionnaud

via XX Settembre, dalle 20:30

Cassa & Telefono

Intrattenimento musicale

Coffee Time

via Cavour, dalle 20:30