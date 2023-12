Vengo anch’io: Enzo Jannacci

Dieci anni fa moriva il narratore in musica per eccellenza. Il regista Carlo Verdelli ha realizzato un docufilm capolavoro presentato al Festival di Venezia e proiettato recentemente per alcuni giorni nelle sale cinematografiche.

Al CMC una proiezione straordinaria con a seguire alcuni ospiti presenti nel film e al termine … panettone di Natale per tutti!



Talento immenso e spesso spiazzante, Enzo Jannacci ha navigato tra tanti generi diversi perché lui stesso era un “genere”.

Il regista con una ricerca di frammenti video inediti, su Tv, teatro, locali milanesi e concerti, interviste a Jannacci e molte testimonianze di amici e colleghi -da Paolo Jannacci (che ha collaborato attivamente al film realizzando anche una bellissima versione strumentale di “Vengo Anch’io” e una di “Lettera da lontano” e ha messo a disposizione l’archivio personale) a J-Ax, da Paolo Rossi a Vasco Rossi, ci presentano vivido e autentico il grande musicista, innovatore, compagno e amico, cantore di fatti e persone, spesso ai margini.



Per lui la realtà non era qualcosa da schivare, ma da fotografare. Con umanità piena. Non da rose e fiori. Ma da carezze.