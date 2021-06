Ventura society ❃ welcome ❃

Una villa liberty di fine ‘800 immersa nel verde, circondata da alberi secolari, piante che offrono uno spettacolo davvero inebriante d’infinite essenze floreali e di un caleidoscopio di vivaci colori dove potrete sentirvi liberi di godervi il momento, fantasticare e staccare la spina dalla città.



Abbiamo pensato ad una serie di eventi per tutti!



La nostra settimana ha inizio di mercoledì dove il vino farà da padrone. Al costo di 15€ si potrà scegliere la formula OPEN WINE (dalle 19:30 alle 21:30). Una degustazione di vini selezionati dalle nostre cantine potranno essere gustati avvolti dalla natura.



Il giovedì spazio alla musica live con Jazz in the Park. Ogni settimana una band diversa accompagnerà i vostri aperitivi e momenti di relax con un sottofondo di musica Jazz di qualità.



Il venerdì e il sabato sono perfetti per rilassarsi nel giardino tra musica lounge e numerosi drink proposti dai barman. Il personale sarà a disposizione per aiutarvi nella scelta.



Per concludere la settimana, vi aspetta Gin Gin, il format della domenica sera in cui potrete scegliere l’opzione OPEN GIN al costo di 15€ che comprende la consumazione illimitata (dalle 19:30 alle 21:30) dei due “classici”: GIN TONIC e GIN LEMON.



Tutti i giorni, inoltre, potrete gustare delle deliziose tapas o taglieri da accompagnare ai vostri drink preferiti.



L’ingresso sarà consentito solo su prenotazione chiamando il +39 328.03.85.407 o scrivendo sui profili social ufficiali Facebook o Instagram.



Le sorprese non sono finite qui! La Carlsberg Arena, una tensostruttura esagonale ad archi di 300mq, permetterà di tifare tutti insieme la Nazionale Italiana impegnata agli Europei 2021 guardando le partite su tre maxi schermi.

