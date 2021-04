L’Istituto Svizzero ospita l’evento che include la proiezione di ‘Venus ascending’, un film di Meloe Gennai, e un talk successivo. Intervengono:

Akudzwe Elsie Chiwa – artista visuale, guaritrice generazionale narrativa, scultrice

Va-Bene Fiatsi (crazinisT artisT) – performer multidisciplinare Meloe Gennai – poeta, scrittore/trice, performer



Evento a cura di Meloe Gennai (Fellow Milano Calling 2020/2021)



I venerdì pomeriggio

I venerdì pomeriggio all’Istituto Svizzero sono dedicati ai nostri residenti. È un’occasione per il pubblico per conoscere in dettaglio i progetti ai quali stanno lavorando durante la residenza di quest’anno.

__________________________________________________________________



20.04.2021

H18:00 CET

Online su zoom

L’incontro si terrà in inglese.



Maggiori informazioni e registrazioni: https://www.istitutosvizzero.it/it/talk/venus-ascending/