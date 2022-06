Veraníco festival, la piccola estate di Milano

FESTIVAL VERANI?CO

la piccola estate di Milano.



17-18 Giugno 2022, BIKO (Via Ettore Ponti, 40 - Milano)



Per la prima volta il Festival Verani?co si terra? al BIKO a Milano, uno spazio creativo dal cuore soul-black 'n funk, situato nel quartiere della Barona, in via Ettore Ponti 40.



Sara? articolato su due serate (il 17 e 18 giugno 2022, dalle 17:00 alle 3:00 del mattino) ed entrambe le serate proporranno temi Pop - Elettronico, Folk, Hip-Hop/Rap e DJ set di artisti italiani, spagnoli, statunitensi, australiani e francesi, una super jam session che una volta vissuto trasmettera? quanta passione e attenzione e? stata profusa per realizzarla.



L’obbiettivo del FESTIVAL VERANI?CO e? dar vita ad una mirifica mash-up dei gruppi e artisti piu? promettenti del panorama musicale europeo, per avvicinare gli amanti dei sound conclamati e i giovani italiani alla cultura musicale internazionale. Attraverso una godibile combinazione di “generi”, i protagonisti del festival ci pervaderanno con la loro creativita?, potenza e pura espressione musicale.



Perche?? Perche? la musica e? di tutti.



Dividendosi fra le due serate, i musicisti che domineranno il palco saranno: Carbeau, Tristan Simone, Emily Dukes & Noe? Zagroun, Lu, Luca Lala, Jacopo Planet, Nico Kyni, Iruna, Premio, Ombra & Tucano’s Party e molti altri.

Non perdete di diffondere l’iniziativa (noi contiamo di raggiungere 10.000 persone).



E soprattutto vi invitiamo a partecipare in prima persona alle serate, sara? un’ottima occasione per immergersi dentro la musica di alto livello attraverso un format coinvolgente e inclusivo.



Accedere al FESTIVAL VERANI?CO costera? € 18,00 per una sola serata, e con soli € 30,00 sara? possibile accedere ad entrambe le serate (+ costo tessera ARCI una tantum di € 10,00).



Vi aspettiamo.