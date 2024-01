Sarà inaugurata sabato 20 Gennaio presso la Ikonica Art Gallery di via porpora 16/a Milano la mostra collettiva a cura dello storico e critico d'arte Francesca Callipari, dal titolo Versus - Arte tra figurazione e astrazione.



La mostra riunisce le opere di artisti italiani ed internazionali che saranno presentate sia in esposizione fisica che digitale.



Spesso considerati, ancora oggi, due linguaggi contrapposti, è soprattutto a partire dal ‘900 che il dibattito tra figurazione e astrazione diviene più acceso, rappresentando uno dei temi più dibattuti e controversi nella storia dell'arte moderna.



In esposizione fisica le loro opere di:



SERGIO ALESSANDRINI, GIORGIA BERTOLINO, MARCELLA BIANCIARDI, GIACOMO GENTILCORE,

HOUDA GUEDDARI,AGATA KOSMALA,

DOREEN LUCIA KURTZ, NATASHA MIRAK,

LOREDANA MIOLLA, GIAMPIERO MURGIA,

ORNELLA OGLIARI, CRISTIAN PERRA,

CHIARA PROPERZI, CINZIA ROTONDARO,

DANIELA USAI, DOMENICA VECCHIO,

GINO VERCELLI



In videoexpo le opere di:

JUNG CHIH CHANG, LUCIA DOREEN KURTZ,

IVAN LJILJAK, PAULA RESCHINI MENGONI,

IRIT ROTRUBIN, IVANA VICHOVA,



Attraverso questo evento vogliamo indagare queste diverse tipologie di ricerca, invitando l’osservatore a cogliere differenze, similitudini e parallelismi.