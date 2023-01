Vi.na.ri. – vignaioli naturali riuniti

Vi.Na.Ri. è la manifestazione ideata e organizzata da Vi.Te. e VinNatur, aperta a chiunque ami il

mondo del vino naturale, in cui tutte le aziende aderenti rispettano gli stessi requisiti qualitativi e

di produzione. La prima edizione della rassegna, in programma domenica 12 e lunedì 13

febbraio 2023, avrà protagonisti più di 150 produttori in un’unica grande location a pochi passi

dall’aeroporto di Linate. Sarà proprio Studio Novanta lo spazio collettore in cui i vignaioli

italiani ed esteri potranno presentare i loro prodotti e la loro filosofia enologica e agronomica.

Per l’area food, ci sarà la proposta gastronomica di Trapizzino, nato nel 2008 dall’idea del

mastro pizzaiolo Stefano Callegari. Un angolo di pizza a base di lievito madre, croccante fuori e

morbido dentro, che dopo una lunga lievitazione si serve farcito di ricette della tradizione e non

solo.



INFO IN BREVE

Data: Domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023

Orari di apertura: dalle 10.00 per gli operatori, dalle 12.00 apertura generale

Luogo: Studio Novanta, Via Mecenate, 88/a, 20138 Milano, MI

Ingresso: Evento a numero chiuso. Pre-registrazione su Eventbrite fino al 12 febbraio con

contributo associativo di € 25 per un giorno, € 40 per entrambi. Non sono previste riduzioni

Parcheggio e aree di sosta: Linate Parking - Viale Enrico Forlanini, 123, Milano

Per raggiungere l’evento: in auto imboccando l’uscita 5 - C.A.M.M per Via Gaudenzio Fantoli.



Fantoli”.