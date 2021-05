Nell’ultimo anno la pandemia ha modificato radicalmente le nostre abitudini di vita; interi spazi della nostra esperienza sono stati se non del tutto annullati, comunque radicalmente ridimensionati. Tra questi c’è sicuramente il viaggio. Ci è stato chiesto di fermarci. Tuttalpiù di “spostarci”, ma per motivi di comprovata necessità.



Il viaggio è un fenomeno non solo esperienziale o economico, ma anche psicologico. Il viaggio, infatti, è un’esperienza profonda (anche trasformativa) che ricorda l’idea della ciclicità della vita e del suo dinamismo. Viaggiare significa allargare i confini, incontrare l’altro, il diverso, esplorare, confrontarsi con i limiti, stimolare la curiosità che alimenta la vita. A volte scappare da qualcosa sentito come intollerabile. Spesso vivere quella sensazione di libertà, di cui ci siamo sentiti così privati ultimamente.



Inoltre, non ci sono solo le esplorazioni fatte con il corpo; anche la mente non può fare a meno dei luoghi fantastici e dell’immaginazione.



In attesa di ripartire, la serata sul viaggio vuole essere un momento di riflessione su quanto accaduto, ma anche sulla possibilità di riaprirci al viaggio. Che impatto ha avuto o ha ancora la pandemia per la possibilità di viaggiare nel mondo? E con la mente? Abbiamo la dotazione necessaria in cambusa per resistere ancora un po’? Siamo barchette scosse dal mondo in tempesta? In che modo potrebbe cambiare il nostro approccio al viaggio tra distanziamento fisico, mascherine, trasporti disinfettati, quarantene da rispettare?





Ne parlano:

Simonetta Agnello Hornby ex avvocato e scrittrice

Gabriele Romagnoli, giornalista e scrittore

Luigi Zoja, psicoanalista e saggista



Moderano l’incontro:

Irene Sarno, membro del Comitato Scientifico della Casa della Psicologia

Davide Baventore, vice presidente OPL



ore 21.00, incontro gratuito online registrandosi qui: https://www.opl.it/evento/17-05-2021-Viaggi-e-miraggi-strade-del-mondo-e-della-mente.php