Un viaggio nelle emozioni per i vostri bimbi, con Museofarfalla in Fabbrica del Vapore

Vi siete mai sentiti sottosopra?

E perché?

Difficile da spiegare, eh... Specie se sei "sbocciato" proprio oggi..

"Sottosopra" è uno spettacolo che parla alle bambine e ai bambini delle emozioni, di come riconoscerle e come affrontarle!

MuseoFarfalla porta questa esperienza a disposizione delle famiglie, dopo il grande successo riscosso da questo spettacolo con le scuole.

Partecipa anche tu!

DOVE: in Fabbrica del Vapore (via Procaccini 4, Milano)

QUANDO: Sabato 7 maggio dalle 14.30 alle 16

QUANTO: biglietto unico €8, sia per gli adulti sia per i bambini

PER CHI: spettacolo adatto per le bambine e i bambini dai 5 agli 8 anni



Ti aspettiamo!