Trenord restaura e 'rimette in pista' un treno storico

Domenica 11 giugno tornerà sui binari il treno storico di Trenord: i passeggeri potranno scoprire l'atmosfera di un viaggio negli anni Cinquanta su un convoglio d'epoca, che dal centro di Milano li porterà a Laveno Mombello, sulle sponde del Lago Maggiore.

Il convoglio, appena restaurato, sarà composto da tre carrozze di prima classe Az 130-136-137 degli anni 1924-25, dal locomotore E 600-03, realizzato da Om-Cge nel 1928, e dal locomotore E 610-04, prodotto dalla Breda-Cge nel 1949.

Quella in programma per l'11 giugno sarà la prima corsa del treno storico in esercizio commerciale; dopo l'estate saranno proposte nuove date. Il treno farà una corsa andata e ritorno fra le stazioni di Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago, senza fermate intermedie.

Le corse del treno storico

La prima corsa partirà da Milano Cadorna alle ore 9.40 e arriverà alle ore 12.22 alla stazione di Laveno Mombello Lago, situata a pochi passi dalla riva del lago. Da lì, la corsa di rientro partirà alle ore 15.50, con arrivo a Milano Cadorna alle ore 18.51.

Per viaggiare sul treno storico, Trenord propone il biglietto speciale dedicato, in vendita solo online sul sito trenord.it e sull'App, che comprende il viaggio andata e ritorno fra Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago sul convoglio d'epoca e un viaggio andata e ritorno da qualunque stazione della Lombardia a Milano a bordo di treni Trenord (escluso il collegamento aeroportuale Malpensa Express).

Il biglietto ha un costo di 21 euro per gli adulti, mentre i ragazzi fino ai 13 anni viaggiano gratis. Sarà possibile acquistare i biglietti speciali fino a esaurimento posti. Tutte le informazioni sul convoglio d'epoca, sul viaggio e sulle modalità per partecipare all'iniziativa sono disponibili al link www.trenord.it/giteintreno/divertimento-relax/treno-storico.