"Undici". Prologis e l'arte urbana inclusiva

Il 7 maggio 2024 si terrà l’evento “Prologis e l'arte urbana inclusiva” con la proiezione del documentario “The land of painted boxes”, presso il Palazzo del Cinema Anteo, in Piazza XXV Aprile 8 a Milano. L’obiettivo è quello di diffondere una nuova visione della progettazione dei parchi, promuovendo un profondo cambio di paradigma nel modo di immaginare e pensare queste aree. L'evento è gratuito e su prenotazione.

L’iniziativa è promossa da Prologis, azienda internazionale che opera nel settore immobiliare per la logistica.

Una nuova filosofia racchiusa dall’azienda nella dicitura PARKlife™. Il parco logistico diventa luogo di socializzazione, integrato nel tessuto urbano, contribuendo così a generare un reale valore aggiunto per il territorio.

Durante alcuni dei tour che si sono svolti nei Prologis Park, è stato girato un documentario che entra nel vivo della parte artistica ma anche della filosofia che ha portato Prologis Italia a scegliere di dipingere i capannoni logistici.

The land of painted boxes, il docu-film dedicato

Il docu-film racconta i diversi urban artist italiani di fama internazionale, che hanno utilizzato le facciate degli edifici come tele contribuendo a trasformare i 5.500 metri quadri di magazzini e serbatoi in un posto unico, confortevole e accogliente, dove l’arte e la creatività si fondono nel contesto urbano.

Curatore di questa galleria è Enrico HEMO Sironi, uno degli urban artist creatori delle opere insieme agli artisti Etnik, Font, Hitnes, Made514, Macs, Sea Creative, Joys?e?Vesod.

Alla tavola rotonda si discuterà dell’arte urbana, e di come Prologis nell’ambito della propria filosofia PARKlife abbia voluto proseguire nella costruzione di un percorso museale di arte urbana presso il parco logistico di Bologna che fosse in grado di raccogliere in un unico luogo una ricchezza di stili ed interpretazioni in una logica inclusiva.

Obiettivo di questa seconda fase è quello di ampliare gli stili e le tematiche presentati, offrendo attraverso questo inedito Museo di Arte Urbana una panoramica sull’arte urbana in Italia, a dimostrazione della maturità raggiunta da questa forma d’arte e del suo valore sociale.

L’arte urbana è infatti uno strumento fondamentale di trasformazione di città e luoghi, frutto di commissioni pubbliche o private, e il suo linguaggio contribuisce a migliorare la percezione degli spazi, spesso invitando i cittadini a riflettere su temi di attualità.

Come prenotare

Per confermare la propria partecipazione gratuita è necessario effettuare la registrazione sul sito dedicato. L’evento è alle ore 17:30 ed è a numero chiuso.