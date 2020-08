Video sound art festival - X edizione

X EDIZIONE

THE REFLECTING POOL

Ho ancora tutto da mettermi



16 settembre – 1 ottobre Piscina Romano

16 ottobre - 16 novembre Piscina Cozzi

23 novembre - 3 dicembre Piscina Cozzi

OPEN CALL dal 5 agosto



VIDEO SOUND ART, il festival e centro di produzione dedicato all’arte contemporanea, a partire dal 16 settembre celebra i suoi 10 anni di attività con un ciclo di mostre monografiche, concerti e screening program nella cornice delle storiche piscine Giulio Romano e Cozzi di Milano.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Ministero di Cultura del Cile e MiBACT e con la collaborazione di Milanosport e del Touring Club Italiano.



IL FESTIVAL

a cura di Laura Lamonea



Video Sound Art festival dal 2011 sostiene la nascita di nuove produzioni riflettendo sulle trasformazioni del linguaggio installativo come risultato di un processo di ibridazione delle discipline tradizionali: scultura, architettura, cinema, teatro.

Le opere nel corso degli anni sono state presentate al pubblico in contesti espositivi lontani dai circuiti distributivi ordinari, con l’intento di testare la capacità di adattamento dei progetti artistici all’interno della società: mostre collettive presso scuole pubbliche (Biennale Manifesta, PA, Liceo Volta, MI), sotterranei (Ex Albergo Diurno Venezia, MI - Ali Kazma) , sale teatrali (Teatro Franco Parenti | Bagni Misteriosi MI - Yuri Ancarani). Dieci anni di tentativi durante i quali gli artisti hanno partecipato allo sviluppo di modelli di condivisione sociale, rivisitando spazi pubblici, relazionandosi con visitatori casuali.

Anche quest’anno la dimensione espositiva trasforma gli impianti sportivi delle piscine Romano e Cozzi, le storiche vasche di Milanosport, mettendo in dialogo le produzioni artistiche con il dibattito contemporaneo, e convivendo - durante i mesi autunnali- con le attività destinate allo sport.



THE REFLECTING POOL

Ho ancora tutto da mettermi



Il titolo dell'intero ciclo di interventi è un omaggio al capolavoro di Bill Viola del 1977, e ne prende in prestito gli interrogativi: il rapporto dell'uomo con il mondo, la riflessione sul potere dell’immagine, l’acqua simbolo di avvicinamento ad un percorso iniziatico.

Le mostre propongono uno sguardo sulle possibilità di rappresentazione del paesaggio postmoderno, registrano cambiamenti evidenziando personali aspettative sul futuro.

Ho ancora tutto da mettermi urlava già nel 1985 l’uomo postmoderno disegnato tra le pagine di Tondelli: un fluttuare di combinazioni, un missaggio di immagini e riferimenti al passato e al presente.



Protagonista della prima sezione è l’artista cileno ENRIQUE RAMIREZ, finalista del premio Duchamp a cui Video Sound Art dedica la prima mostra personale in Italia in contemporanea al Pompidou di Parigi. Le atmosfere idilliache dei paesaggi di Ramirez sono spesso stravolte da una sovrapposizione di segni che trasformano fatti storici in mito, luoghi esistenti in visioni oniriche postmoderne. Attraversamenti abbaglianti nel deserto di sale in Bolivia, lunghe traversate oceaniche assumono le sembianze di nuovi spazi concettuali.



Il percorso espositivo, composto da installazioni, film, sculture e fotografie, si snoda nei suggestivi spazi della piscina, creando un gioco di corrispondenze e suggestioni visive: gli spogliatoi, il medagliere, la palazzina liberty, fino all’immensa vasca che ospita tre schermi a bordo piscina.

In esposizione anche una selezione ad opera dell’artista di alcuni materiali dall’Archivio del Touring Club Italiano, oggetto della residenza dell’open call di quest’anno.



Ad arricchire la mostra sono in programma: nel giorno di apertura una performance sonora dell’artista, il primo fine settimana sonorizzazioni musicali a cura di Le Cannibale e per l’intera durata della mostra uno screening program che vede la partecipazione di diverse realtà cinematografiche operanti sul territorio.



La seconda monografica, prevista per i mesi di ottobre e novembre nella piscina Cozzi, è dedicata all’artista GIULIO FRIGO, ad oggi annoverato tra i giovani italiani più promettenti nel campo della pittura. Insieme alle opere pittoriche dell’artista sono previste sonorizzazioni e una performance live a cura dell'ensemble Sentieri Selvaggi. Il progetto è risultato vincitore per la qualità curatoriale nell’ambito del bando Exhibit Program, promosso dalla Direzione Generale di Creatività Contemporanea del MiBACT.



Nei mesi di novembre e dicembre, la piscina Cozzi diventa sede dell’esposizione delle opere vincitrici dell’open call 2020, realizzata in collaborazione con il Touring Club Italiano, con la speciale partecipazione di un guest artist.



OPEN CALL

L’immagine aperta

in collaborazione con il Touring Club Italiano



Video Sound Art continua a sostenere la creatività di giovani artisti e la nascita di nuove produzioni.

Partendo dal prezioso archivio del Touring Club Italiano, i partecipanti, attraverso operazioni di assemblaggio e postproduzione, possono organizzare i materiali e costruire con essi narrazioni visive per dare nuove fisionomie all’Archivio.

La chiamata è rivolta ad artisti, curatori, ricercatori e viaggiatori ed è aperta fino al 30 settembre. I lavori selezionati saranno presentati presso la Piscina Cozzi di Milano.



UN PUBLIC PROGRAM A PIÙ VOCI

con il coordinamento di Davide Francalanci



Il public program prevede la realizzazione di concerti, sonorizzazioni, performance e, per la prima volta, uno screening program con la partecipazione di numerose istituzioni culturali del territorio.

Il 17 e 18 settembre gli spazi interni ed esterni della mostra ospitano interventi musicali a cura di Le Cannibale, creatrice e produttrice di eventi musicali di rilievo nella storia dell’entertainment milanese dal 2011. Tra gli artisti ospiti: Gigi Masin, con Calypso il suo ultimo progetto discografico composto sull'isola greca di Gavdos che richiama i ritmi e le texture del paesaggio mediterraneo, e Marco Puccini, artista e sound designer, con un intervento di sonorizzazione ad hoc sull’opera Ocèan di Enrique Ramirez.

Nel corso delle serate, sempre all’aperto, Video Sound Art invita realtà che operano nel cinema a costruire un cartellone condiviso, tra queste la casa di produzione milanese Rosso Film, il Lake Como Film Festival e Filmmaker Festival. Un ciclo di proiezioni a più voci per raccontare da diverse angolazioni il cinema contemporaneo.



Ad ottobre presso la piscina Cozzi sono in programma performance live e sonorizzazioni a cura dell'ensemble di musica contemporanea Sentieri Selvaggi, diretto dal compositore Carlo Boccadoro. Questi interventi musicali nascono in simbiosi con le opere dell'artista, creando un suggestivo gioco di rimandi e corrispondenze.