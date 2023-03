Le vie delle donne: dall'8 marzo la presentazione del libro dedicato alle grandi italiane

Mercoledì 8 marzo a Cassina de' Pecchi arriva la presentazione di Le vie delle donne, il libro di Salvatore Giannella e Gaetano Gramaglia (in foto) sulle grandi italiane da ricordare (Antiga Edizioni).

Il libro

"Questo libro - si legge nella prefazione, a cura di Isa Maggi - è dedicato a grandi italiane protagoniste di storie non comuni, donne che dalle Alpi ai nuraghi sardi meritano memoria in un luogo pubblico da intitolare a loro: una strada, una piazza, un monumento, un parco, una scuola. In Italia solo il 6,6% delle 24.572 strade (cioè 1.626 di queste) intitolate a persone nei 21 capoluoghi di regione e delle province sono dedicate a donne, secondo l’ultimo censimento (2021) di Mapping Diversity. La percentuale si abbassa (dal 3 al 5%) nei dati raccolti in tutta Italia dall’Associazione toponomastica femminile, presieduta dalla geografa Maria Pia Ercolini. E si tratta spesso di intestazioni a sante o martiri o a figure tratte da leggende e miti, più che dalla Storia. Se pensiamo a donne in carne e ossa che con il loro operare hanno migliorato il mondo attorno a loro, a donne laiche, magari scienziate o dottoresse, letterate o politiche, o eroiche protagoniste della Resistenza che hanno contribuito alla nascita della nostra Repubblica, la percentuale si abbassa ancor di più, numero rivelatore di tanti stereotipi che abitano nella nostra immaginazione collettiva".

"Questo libro - continua il testo - è un messaggio diretto agli amministratori delle città italiane, ai componenti delle commissioni toponomastiche e nelle scuole dove vengono formate le nuove generazioni. Vuole contribuire a far scoprire, valorizzare e vedere con uno sguardo nuovo alcune delle tante donne che, in epoche diverse e con ruoli diversi, hanno influito e contribuito con le loro idee, il loro talento e il loro impegno alla crescita culturale e sociale della nostra Italia. La Storia sono anche loro. 'L’altra metà del cielo' merita 'l’altra metà delle vie'. Per ogni figura femminile gli autori rivelano, regione per regione, la galassia di piccole e grandi vite. Il loro raccolto e racconto è in grado di coinvolgere tutti e tutte in un percorso di condivisione per capire cosa le donne hanno saputo fare, spesso in maniera poco visibile o mai raccontata".

Le presentazioni

In occasione della festa della donna, mercoledì 8 marzo, alle 21, Le vie delle donne verrà presentato da Maio, in via Trieste 3 a Cassina de' Pecchi (Milano). Oltre ai due autori, all'evento saranno presenti, con un'incursione, la storica delle donne Valeria Palumbo e il musicista Walter Colombo.

Sabato 11 marzo alle 14, poi, il libro verrà introdotto anche nell'ambito di Italia Vacanze, al Parco esposizioni di Novegro (Milano). A presentare ci sarà Isa Maggi, che ne ha curato la prefazione. Della pubblicazione, inoltre, parlerà la nota scrittrice e psicoterapeuta Maria Rita Parsi.

La bio degli autori

Salvatore Giannella (Trinitapoli, nel Tavoliere pugliese, 1949), giornalista, è stato direttore di Genius, L’Europeo, Airone e BBC History Italia, poi firma di Oggi. Tra i suoi libri: Un’Italia da salvare, Voglia di cambiare, Operazione salvataggio, In viaggio con i maestri, Terra ultima chiamata, Acqua ultima chiamata. Ha curato i libri di Tonino Guerra La valle del Kamasutra e Polvere di sole e di Enzo Biagi Consigli per un paese normale. È autore della sceneggiatura del docu-film per Rai Educational La lista di Pasquale Rotondi e della sceneggiatura del film Odissea negli abissi, dedicato a Vassilj Archipov, il capitano della Marina sovietica che evitò lo scoppio della terza guerra mondiale durante la crisi dei missili a Cuba. Cura un blog di storie per chi ha il gusto del futuro: Giannella Channel.

Gaetano Gramaglia (Caserta, 1975), una laurea in Scienze dell’investigazione, già impegnato in operazioni di peacekeeping in aree di crisi, dirigente sindacale, da sempre appassionato di storia e di storie: da scovare, da scrivere, da leggere.