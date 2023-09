Sei amante della natura? Un appassionato fotografo? Oppure un semplice cittadino che ha la curiosità di scoprire la biodiversità animale della nostra città?

Mercoledì 27 settembre alle ore 18:00, nell’ambito della Milano GreenWeek, presso lo spazio Hajech del Liceo Artistico Statale di Brera, si terrà l’evento GuardaMI “ Vieni a conoscere la Biodiversità urbana”.

Il progetto GuardaMI (www.guarda-mi.it), nato tra le mura del Liceo Artistico di Brera e in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Milano e UniMi e EBN, si occupa di censire, tutelare la biodiversità urbana e formare nuovi ”citizen scientists”. Il nostro obiettivo è coinvolgere gli studenti e i cittadini nello studio, nella gestione e nella conservazione della biodiversità, creando una collaborazione attiva tra i partecipanti, la comunità scienti?ca e le istituzioni. Vogliamo conoscere meglio gli aspetti architettonici e ambientali della città in relazione alla presenza e alla riproduzione delle specie inurbate. Durante l'incontro, tenuto dai dott. in Scienze Naturali Marina Nova e Massimiliano Deaddis, docenti del Liceo Artistico di Brera, verrà presentata la WebApp di GuardaMI, uno strumento facile e intuitivo per guidare i cittadini e gli studenti alla scoperta degli animali che vivono in città e saranno esposte le opere a tema realizzate dagli studenti.



Per info: info.guardami@gmail.com