Al Teatro Arcimboldi si scoprono i luoghi segreti dei grandi artisti

Dopo 3 mesi di lavori estivi Vietato l’Ingresso, il progetto inedito che vede diciassette grandi studi di progettazione e di design dare nuova vita ai diciassette camerini del TAM Teatro Arcimboldi Milano, aprirà le porte al pubblico e si potrà entrare nel luogo privato degli artisti, respirare quello spazio, immaginarsi la metamorfosi dell’attore e ammirare i nuovi camerini d’autore del teatro.

I visitatori avranno l’occasione di immergersi nei nuovi mondi creati dagli studi, e di ammirare l’alta qualità delle proposte, gli stili e le soluzioni di design adottate. Il progetto si trasforma in un gioco esplorativo unico e sensoriale che invita il pubblico a diventare non solo spettatore, ma protagonista. Infatti, contestualmente verrà dato l’avvio delle votazioni online che proclameranno lo studio vincitore che riceverà l'incarico di ristrutturare il “Camerino Muti”, il principale camerino del teatro. 40mq che hanno ospitato e ospiteranno le più grandi star dello show business nazionale e internazionale: da Roberto Bolle a David Parsons, da Ludovico Einaudi a Paolo Conte, da Bob Dylan al Dalai Lama, da Sting a Sir Elton John, da Liza Minelli a Charles Aznavour. Ideatore e curatore del progetto è Giulia Pellegrino, figura trasversale nel mondo del design e dell’architettura.

Il Tam Bar

Contestualmente all’evento aprirà il TAM Bar presso il foyer principale del teatro, mentre sul palcoscenico Taste of Milano proporrà due menu firmati due chef d’eccezione, come Tommaso Arrigoni e Roberto Okabe, un menu dedicato. Il pubblico potrà accedere in qualsiasi momento della giornata e indipendentemente dalle visite ai camerini, per poter gustare le prelibatezze curate dai due chef che prossimamente inizieranno la collaborazione stabile con il teatro: Tommaso Arrigoni (Ristorante Innocenti Evasioni) firmerà T’AMO Bistrò, il nuovo ristorante che inaugurerà il 1 ottobre e Roberto Okabe (Finger’s) firmerà il nuovo sushi bar che aprirà presso il foyer del teatro dal 23 settembre.

Ad accogliere il pubblico durante le visite di Vietato l’Ingresso in programma tante iniziative che renderanno ancora più piacevole la permanenza a teatro.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti per la visita guidata sul sito dedicato.

