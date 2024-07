Vignate apre alla mobilità elettrica: inaugurata la stazione di ricarica cogeser energia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 1 giugno a Vignate è stata inaugurata la stazione di ricarica elettrica realizzata da COGESER Energia in via Leonardo da Vinci. Hanno presieduto la cerimonia Emilio Vergani, già sindaco di Vignate e consigliere comunale uscente, e il direttore generale di COGESER Spa, Sergio Facchinetti. Al taglio del nastro ha fatto seguito una dimostrazione del funzionamento della colonnina e la consegna all’amministrazione comunale, da parte di COGESER Energia, della tessera Rfid per i mezzi municipali. Per COGESER Energia con Vignate arrivano a quota 21 le stazioni di ricarica installate tra Adda Martesana e provincia di Bergamo. Paolo Gobbi, sindaco di Vignate: “Una risposta ai cittadini, verso una mobilità green” “Finalmente anche a Vignate saranno presenti dei punti di ricarica elettrica - spiega Paolo Gobbi, sindaco di Vignate - Questa nostra azione risponde alle esigenze di sempre più cittadini, di Vignate e dintorni, che hanno scelto una mobilità green. Sono orgoglioso di poter dare questa possibilità alla nostra comunità in sinergia con COGESER, nostra società partecipata sempre attenta ai bisogni dei cittadini e alla sostenibilità ambientale. La sensibilità alla tutela ambientale è sempre più diffusa e cerca risposte anche dalla pubblica amministrazione”. Sergio Facchinetti: “Crescono le richieste di installazione di colonnine” “Anche Vignate, come altri Comuni soci di COGESER, ha scelto di aderire, ampliandola, alla nostra rete di stazioni di ricarica - dichiara Sergio Facchinetti - Ma Vignate non si ferma qui: presto verrà inaugurata una nuova colonnina presso il centro commerciale Acquario. Ringraziamo quindi l’amministrazione comunale per la fiducia accordataci e per il suo contributo alla diffusione della mobilità elettrica, una delle istanze di sostenibilità della nostra azienda”. Note tecniche La colonnina di ricarica Scame Parre, collocata su area pubblica ad uso pubblico con 2 parcheggi auto, permette la ricarica contemporanea in corrente alternata di due auto, con accesso 24 ore su 24. È infatti dotata di due prese da 22 kW cad. tipo 2, conformi agli standard tecnici nazionali e internazionali. Inoltre grazie alle convenzioni di interoperabilità in Italia e in Europa e al sistema di pagamento diretto, la stazione è utilizzabile da chiunque indipendentemente dal tipo di contratto sottoscritto. La colonnina di COGESER Energia è infatti inserita in una rete di ricarica con 200.000 stazioni in interoperabilità grazie alla partnership tecnologica siglata con Neogy, joint venture di Alperia e del Gruppo Dolomiti Energia specializzata nella fornitura di servizi di ricarica per auto elettriche, premiata nel 2021 tra le 100 Eccellenze Italiane. Neogy inoltre affianca COGESER con il sistema di fatturazione delle ricariche e il supporto tecnico per gli utilizzatori durante l’esperienza di ricarica. Si può utilizzare la stazione di ricarica in tre modalità distinte: a) con App COGESER Energia | E -move (anche con le principali App di operatori terzi); b) con tessera Rfid, con registrazione; c) con il QR code per le ricariche spot, con pagamenti elettronici. Tutte le stazioni di COGESER Energia sono alimentate esclusivamente da energia prodotta da fonti rinnovabili e certificata con le Garanzie d’Origine. Attivo infine per tutto il territorio della Martesana il servizio opzionale di pagamento delle ricariche direttamente nella bolletta della luce con uno sconto del 10% sulle tariffe standard. Dettagli sui prezzi e sulle modalità di adesione sono disponibili sul sito Cogeser al seguente link: https://www.cogeserenergia.it/it/punti-di-ricarica-ad-uso-pubblico.