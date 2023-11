Come ogni anno, il grande magazzino cambia veste per il periodo natalizio. Al sesto piano un vero e proprio mondo in miniatura

Il diorama natalizio al sesto piano della Rinascente di Milano, a due passi da piazza Duomo, è senza dubbio uno dei 'must' del periodo natalizio in centro a Milano. In un'atmosfera fiabesca, è ricostruita un'intera città natalizia con animazioni, luci, suoni, giochi e personaggi. Non mancano, poi, personaggi da presepe e tutto quello che serve per addobbare gli alberi.

