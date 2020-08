Villa Necchi Campiglio, uno speciale aperitivo con il FAI. Orari e biglietti

Nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 si allunga fino a tarda sera l’orario di apertura dei suoi Beni, per diluire l’afflusso di pubblico garantendo totale sicurezza, ma soprattutto per offrire un’inedita esperienza di visita, arricchita da una eterogenea proposta di eventi appositamente pensati per le sere d’estate, tutti con prenotazione obbligatoria sul sito www.serefai.it.

La Sera d'Estate a Villa Necchi

Giovedì 3 settembre a Villa Necchi Campiglio a Milano verrà riproposta l’occasione unica di partecipare a un esclusivo aperitivo in giardino, con l’elegante facciata di questa affascinante dimora e la quiete del suo parco con le grandi magnolie a far da cornice a un’indimenticabile serata da passare con amici e famigliari, nel corso della quale il sole lascerà il posto alla luce soffusa delle candele. L’evento, a cura della Caffetteria di Villa Necchi, prenderà il via alle ore 19.30: fino alle ore 21 gli ospiti avranno la possibilità di girare liberamente in questa lussuosa residenza nel cuore della città, progettata nei primi anni ’30 dall’architetto Piero Portaluppi e custode di straordinari capolavori d’arte, mentre per gustare un fresco cocktail accompagnato da dry snacks e rilassarsi intorno alla piscina ci sarà tempo fino alle ore 22.

Le Sere FAI d'Estate

Il ricco calendario delle Sere FAI d’Estate coinvolge 23 Beni della Fondazione che resteranno aperti per oltre 130 serate in 14 regioni, dalla Lombardia alla Sicilia, dal Piemonte alla Sardegna, dalle Marche alla Puglia. In programma eventi ricreativi, ludici e sportivi, o solo di piacevole svago serale, ma anche e soprattutto attività culturali, come visite o passeggiate guidate, incontri e concerti, laboratori e lezioni a tema, con particolare attenzione alla “cultura della natura”, ovvero alla promozione della conoscenza del patrimonio verde, di paesaggio e ambiente, del nostro Paese, al fine di una sua più efficace e diffusa tutela e valorizzazione.

Come prenotare

Per partecipare alle Sere FAI d'Estate è obbligatoria la prenotazione online.