Milano si sta per riempire di villaggi e mercatini di Natale

Natale a Milano vuol dire fiere, mercatini e villaggi. Diversi gli eventi in programma per i prossimi giorni. C'è il villaggio 'La magia del Natale' previsto dal 18 novembre al 7 gennaio al Carroponte di Sesto San Giovanni, c'è anche A Christmas Magic che sarà inaugurato il 7 dicembre al Mico, a due passi da Citylife. E ancora il Villaggio delle Meraviglie, nei Giardini pubblici e la tradizionale fiera degli Oh Bej Oh Bej!

"La Magia del Natale" al Carroponte

Illuminato da un milione di luci e abitato da elfi, folletti e soldatini Schiaccianoci, la Magia del Natale si estende su più di 25 mila metri quadrati, con spazi come l'Ufficio postale del Villaggio, il Borgo degli Elfi, la Casa di Babbo Natale e la Fabbrica dei Giocattoli. Tra un'antica giostra di cavalli a due piani, e una grande pista di pattinaggio, sono stati disseminati per il villaggio 58 abeti importati dal Canada, che verranno poi donati al Comune di Sesto. "L'obiettivo di questo progetto - dice l'ideatore e produttore Antonio Murciano - è stato ricreare un'atmosfera d'altri tempi, in grado di stupire grandi e piccini". Il villaggio aprirà gratuitamente due mattine di dicembre per oltre 1000 bambini delle scuole dell'infanzia ed elementari del territorio.

A Christmas Magic a Citylife

Ha aperto in piazza Beccaria, invece, un Temporary Store che anticipa l'atmosfera di A Christmas Magic con una grande slitta scintillante. Ad anticipare i contenuti del Villaggio, Claudio Santucci di Giò Forma: "Si tratta di 20.000 metri quadri, uno spazio enorme, che abbiamo popolato con varie installazioni legate tra loro per raccontare una storia, un vero e proprio viaggio nel mondo del Natale. Una delle caratteristiche più spettacolari è la possibilità di percorrere il parco a piedi, ma anche pattinando: un percorso ghiacciato di 250 metri lineari permetterà di godere di tutti i panorami e le meraviglie di questo mondo, dal cielo stellato, all' aurora boreale, dal bosco incantato agli effetti speciali di luce, neve, animazioni". Ad arricchire la programmazione performer ed eventi.

Il Villaggio delle Meraviglie

Le giostre, la pista di pattinaggio e un magico mondo incantato per vivere l'incanto del Natale. A Milano arriva il Christmas Village: il villaggio incantato di Natale aprirà le porte a partire dal 18 novembre riaccendendo la magia ai Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia. Questa diciassettesima edizione della manifestazione natalizia, anticipano gli organizzatori, ha in serbo una grande novità: la presenza fissa di Geronimo Stilton. Il topo protagonista dei libri, che hanno venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo, avrà la sua stratopica casetta proprio di fronte a quella di Babbo Natale, che sta aspettando trepidante le letterine di tutti i visitatori. Geronimo Stilton porterà al Villaggio delle Meraviglie momenti di divertimento, di incontri didattici, scatterà molti selfie e nel suo studio all’interno della nuova casetta farà il firma copie ai fan che lo visiteranno.

La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

Dal 7 al 10 dicembre, nelle stradine che circondano il Castello Sforzesco e il Parco Sempione, ci sarà la Fiera degli Oh bej! Oh bej! Il classico appuntamento della settimana di Sant’Ambrogio, da cinque secoli anticipa le festività natalizie dei milanesi tra dolci, sorprese e curiosità di ogni tipo. Il mercatino, organizzato in onore del santo patrono della città - festeggiato il 7 dicembre - dura da sempre in media quattro giorni ed è tappa obbligata per ogni milanese e turista a caccia del regalo perfetto o, semplicemente, dell’atmosfera di festa e tradizione del weekend più importante prima di Natale.