Il villaggio della birra e un caprone gigante a Milano

Piazza Gae Aulenti è pronta ad accogliere il debutto europeo del Villaggio Kozel. Un’iniziativa unica lanciata da Kozel, la birra ceca più venduta e apprezzata al mondo, con i suoi 4,5 milioni di ettolitri venduti in 48 Paesi, lanciata sul mercato lo scorso anno per arricchire l'offerta premium di Birra Peroni.

Da venerdì 20 a domenica 22 maggio il Villaggio prenderà così vita, occupando una superficie di 816 mq, e ricreando la suggestiva e ospitale atmosfera di Velké Popovice, dove Kozel è nata. Una tre giorni di degustazioni di birra, workshop e giochi e un momento di celebrazione, condivisione e divertimento che vuole far scoprire ai consumatori il mondo di Kozel e i suoi valori, celebrando al contempo la ripartenza delle esperienze dal vivo.

Il caprone gigante torna a Gae Aulenti

Al centro del Villaggio Kozel svetterà una gigantesca installazione alta 14 metri e larga 12 metri che rimanda nell'immaginario collettivo al "cavallo" di Troia e raffigura il caprone Olda, simbolo del brand, che dalla scorsa primavera ha accompagnato il lancio di Kozel sul mercato italiano. La costruzione del caprone gigante ha preso il via tra giovedì 12 maggio e martedì 17 maggio. L’installazione, realizzata con legno di abete marchiato FSC, proveniente da una filiera certificata e rispettosa dell’ambiente, contiene al suo interno uno speciale pub ricreato per l’occasione.

Un’intensa attività teasing sui canali social IG e FB di Kozel e di Frank Matano, suo partner in crime dallo scorso anno, ha peralto raccontato il progetto di riportare il caprone gigante a Gae Aulenti; e quest’anno Kozel ha anche coinvolto anche Nina Palmieri e Pierluigi Pardo, il quale racconterà live l’inaugurazione in piazza Gae Aulenti.

Villaggio Kozel: divertirsi e rilassarsi degustando la birra ceca

Il Villaggio Kozel sarà aperto a tutti: venerdì a partire dalle 15, sabato e domenica con orario continuato, dalle 11 alle 22. I visitatori potranno accedere a vari corner, tra cui anche un’area giochi (Forza 4, Giant Hammer, dadi, tiro del cerchio nelle corna del caprone, Jenga gigante). Ci saranno un'area con un barber shop dove ci si potrà acconciare la barba e addirittura un'area dove poter realizzare delle trecce ai capelli in stile "villaggio".

Nel corner dedicato alla degustazione ci saranno poi un modular bar, oltre a un'area fun pour con un bancone di legno di ben 6 metri dove assaporare l'autentica tecnica di spillatura Kozel, aromatizzando il boccale con cannella, miele oppure mixando Kozel Lager e Kozel Dark. I visitatori milanesi saranno serviti in un gazebo di legno da un oste che affetterà Prosciutto di San Daniele accompagnato da grissini.

L'area relax

Spazio, poi, al relax con un’area chill out in cui rilassarsi su comode sdraio oppure ritirare gratuitamente un plaid per degustare la birra nei pressi del parco. Senza dimenticare un foto corner con un photo booth interattivo, da cui sarà possibile stampare live la propria foto a tema Kozel. Durante il corso delle tre giornate sono previste, infine, diverse uscite di una marching band.