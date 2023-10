Il Villaggio delle Meraviglie: la pista di pattinaggio natalizia a Milano

Lasciatevi sorprendere dalla fantasia! Venite a trascorrere momenti piacevoli per tutta la famiglia al Villaggio delle Meraviglie. Vi aspettano Babbo Natale, Mamma Natale e la Befana, Spettacoli Natalizi, la Baby Dance, il Circo degli Elfi, i Burattini e tanto altro, per vivere pienamente la magia del Natale! Emozioni e divertimento assicurate, non mancate!

La Pista di Pattinaggio

La grande pista per il pattinaggio sul ghiaccio del Villaggio delle Meraviglie è l’attrazione perfetta per adulti e bambini.

Cosa c’è di più divertente che sfrecciare in libertà, sognando di volteggiare come ballerini su una bellissima coltre di ghiaccio? Il pattinaggio sul ghiaccio resta senza dubbio una delle attività preferite da grandi e piccini per godersi l’atmosfera natalizia in allegria!

La pista di pattinaggio del Christmas Village, lunga 80 mt e con i suoi 1.000mq di ampiezza, regala emozioni per tutto il periodo di apertura del Villaggio delle Meraviglie. Si tratta di una doppia pista di pattinaggio, in parte coperta e riscaldata e in parte all’aperto, adatta a tutti.

Oltre alla grande pista per adulti, c’è infatti la pista Baby coperta, riservata ai bambini fino agli 8 anni e ai principianti di massimo 10 anni accompagnati dai genitori. Presso l’area cassa è possibile noleggiare i pattini e per i più piccoli sono disponibili i pinguini o i pattini bilama per aiutare a prendere confidenza col ghiaccio.

Dove e Quando

dal 18 Novembre al 7 Gennaio 2024

La pista è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00 (ultimo ingresso consentito alle ore 20:30)

Il 24 dicembre chiusura anticipata alle ore 19:00 (ultimo ingresso consentito ore 18:00)

Il 25 dicembre aperta dalle 15:00 alle 20:00 (ultimo ingresso consentito ore 19:00)

Il 31 dicembre dalle 10:30 alle 18:30 (ultimo ingresso consentito ore 17:30)

Il Villaggio delle Meraviglie è facilmente raggiungibile, si trova infatti nel centro di Milano, zona Porta Venezia presso i Giardini Pubblici di Indro Montanelli.

Condizioni

Presentare il biglietto in formato cartaceo o digitale all’ingresso della pista di pattinaggio.

Il Biglietto singolo è valido per una data a scelta tra tutte quelle dell’evento 2023.

Il biglietto a tariffa Ridotta è valido per i bambini fino al 1.30m di altezza.

L’ingresso alla pista e il noleggio pattini ha validità di 1 ora. Per chi possiede i propri pattini non vi sono limiti di tempo per l’utilizzo della pista di pattinaggio.

Ricordiamo che per il noleggio dell’attrezzatura è necessario presentare un documento di riconoscimento in corso di validità.