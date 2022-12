Il Villaggio di Natale della Disney tra luci e supereroi

Alberi di Natale, personaggi dei fumetti e tanti laboratori: il nuovo Villaggio di Natale della Disney a CityLife è una vera esplosione di emozioni per i più piccoli.

Dal 7 dicembre all’8 gennaio sarà possibile accedere gratuitamente allo speciale villaggio di Natale in cui bambini e adulti potranno vivere momenti di gioia e condivisione in compagnia delle storie e dei Personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars più amati. L’iniziativa aderisce al progetto promosso dal Comune di Milano Il Natale degli Alberi, che prevede la realizzazione di alberi di Natale e altre iniziative a tema natalizio in diverse aree della città.

Il cuore del Villaggio

Il cuore del Christmas Village è rappresentato da un’area dedicata a "Make A Wish Italia", partner di beneficenza di lunga data di Disney, e l’Albero dei Desideri – Disney. Tutti coloro che nel villaggio sosterranno l’associazione con una piccola donazione, riceveranno dalla Onlus la pallina natalizia “Grow Your Wish”, contenente dei semi da piantare e coltivare: un modo simbolico per trasmettere ai bambini l’importanza dei sogni e dei desideri, come fa l’associazione "Make a Wish", che da più di 40 anni è impegnata a esaudire i desideri delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie. I bambini e i visitatori potranno quindi addobbare l’albero con i propri desideri di Natale e, una volta a casa, coltivarli e vederli crescere nel tempo.

I laboratori del riuso

Tra le numerose attività per i più piccoli i laboratori manuali pensati per coinvolgere i più piccoli, permettendo loro di disegnare, colorare e decorare fogli e cartoncini, per poi portare a casa le proprie creazioni.

Le attività previste sono di due tipologie: una è dedicata al colore, mentre nella sezione Craft Lab i bambini possono divertirsi a comporre delle palline di Natale ispirate a Topolino e Minnie o a ritagliare dei fiocchi di neve in puro stile Frozen da appendere al proprio albero di Natale. Inoltre, per ricreare la magica atmosfera natalizia tra le mani di ciascun bimbo, si potranno creare delle Boules de Neige per far cadere soffici fiocchi di neve sui personaggi Disney.

E poi ancora: l'Area Pixar per vivere un'esperienza immersiva grazie alla realtà virtuale, l'Area Marvel con piccola postazione con elementi robotici creati con materiali da riciclo come lattine e cd usati per spiegare ai bambini come anche la tecnologia debba rispettare l’equilibrio del pianeta.

L'ingresso al villaggio è gratuito previa prenotazione.